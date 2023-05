Tak wygląda największa inwestycja Budimeksu. Jest już ukończona w 65 procentach

Przebudowa Dworca Zachodniego w Warszawie, której głównym wykonawcą jest Budimex, trwa 24 godziny na dobę i większość inwestycji ma być gotowa dla podróżnych już w przyszłym roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 2 mld złotych.

- Po ukończeniu budowy Warszawa Zachodnia będzie największą stacją kolejową w Polsce i będzie przez nią przejeżdżać 1,5 tysięcy pociągów dziennie, podczas gdy dziś to około 700. Znajdzie się na niej stacja sterowania, odpowiedzialna za ruch kolejowy w całym kraju – wylicza prezes Budimeksu Artur Popko.

Nowy dach Dworca Zachodniego wyprodukuje 30 proc. energii, którą zużyje

Dworzec będzie więc punktem newralgicznym dla ruchu kolejowego w całym kraju. Na razie jednak Dworzec Zachodni to jeden wielki plac budowy, ale mimo tego funkcjonuje bez problemów, obsługując pociągi.

Budowane są nowe perony, a także zadaszenie, którego spora część jest już wykończona. Dach będzie nad każdym z peronów, a na nim już można zobaczyć zainstalowane panele fotowoltaiczne, a w świetlikach dachu płytki krzemowe, które będą produkować energię odnawialną. Łącznie instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na dachu pokryje 30 proc. zapotrzebowania całego obiektu na energię.

Budimex buduje łącznie 6 peronów, w tym znajdą się tory przystosowane do kolei dużych prędkości. Ponadto razem powstanie 35 km nowych torów. Do multimodalnego węzła kolejowego doprowadzona zostanie linia tramwajowa, przechodząca tunelem podziemnym, który już został zbudowany. Ma on się znajdować na poziomie – 2 pod stacją kolejową. Chociaż w przyszłości do Dworca Zachodniego ma dotrzeć i metro, na razie inwestor nie przewidział zbudowania potencjalnego przyłączenia obiektu do stacji.

Natomiast na poziomie – 1 budowane jest 64 metrowe przejście podziemne, z którego pasażerowie dostaną się na perony, ale jednocześnie posłuży on jako pasaż handlowy, gdzie znajdą się restauracje i sklepy i kasy biletowe, połączy on ze sobą dwie części północną z południową.

Jednak na perony będzie się można również dostać od góry – specjalną, bardzo szeroką kładką, którą już udało się zbudować. Będzie na niej ruch pieszy i rowerowy, ale jest ona na tyle szeroka, że bez problemu wjedzie na nią karetka pogotowia i będzie mogła zawrócić, w razie wypadku.

Wszystkie wejścia na perony będą wyposażone w windy i schody ruchome.

Duże wrażenie robi również nowa hala dworca, która jest połączona ze sterownią stacji. Będzie to nowoczesny, szklany budynek.

Budowa dworca trwa 24 godziny na dobę, by oddać go pasażerom już w przyszłym roku

Inwestycja to ogromne przedsięwzięcie. Jej budowa trwa 24 godziny na dobę, żeby jak najszybciej oddać ją dla pasażerów, co ma nastąpić w przyszłym roku. Dziennie na budowie pracuje nawet do 700 pracowników, którzy tworzą elementy dachu czy kopią tunel podziemny, bo wszystkie fragmenty stacji powstają równocześnie. Budowniczy dbają o każdy jej element, skupiając się na komforcie przyszłych pasażerów, ale i bezpieczeństwie.

Inwestorami są PKP PLK i Tramwaje Warszawskie.

