Takie ma być polskie budownictwo po pandemii COVID-19

Wysokie nakłady na inwestycje centralne przy jednoczesnym spadku projektów w samorządach i segmencie prywatnym, zwłaszcza biurowym i powierzchni handlowych, a także umiarkowane ochłodzenie w budownictwie mieszkaniowym - to potencjalny scenariusz dla polskiego sektora budowlanego.

- Zgodnie z oczekiwaniami pierwsze oznaki mocniejszego spowolnienia w budownictwie pojawiły się na początku trzeciego kwartału 2020 r., a niższa aktywność budowlana najprawdopodobniej utrzyma się przez cały 2021 r. - wskazał ekonomista.- Nie wszystkie firmy doświadczą jednak negatywnych konsekwencji pogorszenia klimatu inwestycyjnego, a ich wyniki finansowe będą uzależnione od wielkości i struktury portfela zleceń konkretnego podmiotu oraz rodzaju prowadzonej działalności - dodał.Jak stwierdził Kaźmierczak, analiza wpływu pandemii na branżę może skłaniać do wniosku, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla budownictwa w krótkim i średnim terminie jest utrzymanie wysokich nakładów na inwestycje publiczne realizowane na poziomie centralnym, przy jednoczesnym spadku inwestycji w samorządach i w segmencie prywatnym, zwłaszcza biurowym i powierzchni handlowych.- W przypadku segmentu mieszkaniowego ograniczenie aktywności inwestycyjnej może mieć charakter umiarkowany i utrzymywać się relatywnie krótko (2-4 kwartały). Wszystko zależy od kierunku rozwoju epidemii koronawirusa i skali spowolnienia gospodarczego, dlatego wszystkie prognozy wciąż obarczone są dużą dozą niepewności - podkreślił Kaźmierczak.Dodał, że mniejsza liczba nowych inwestycji realizowanych na zlecenie samorządów i inwestorów prywatnych najprawdopodobniej poskutkuje pogorszeniem rentowności firm wykonawczych o zasięgu lokalnym oraz małych i średnich firm podwykonawczych, które w ostatnich latach wypracowywały kilkukrotnie lepsze wyniki finansowe od dużych podmiotów.- Potrafiły one znakomicie wykorzystać ograniczony potencjał wykonawczy na rynku budowlanym w latach 2017-2019 do zwielokrotnienia swoich zysków, przy jednoczesnym spadku rentowności dużych podmiotów w okolice zera - zaznaczył.Jak czytamy w raporcie, który publikujemy poniżej, branża budowlana i sektor finansowy powinny podjąć wysiłki zmierzające do zbudowania długofalowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Relacje mają stanowić fundament udanego partnerstwa w biznesie uniezależnionego od bieżących uwarunkowań rynkowych.