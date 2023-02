Takiego spadku cen mieszkań nie było już dawno

Średnia cena ofertowa nowych mieszkań u deweloperów w 14 największych miastach Polski spadła w styczniu o 0,5 proc. w porównaniu z grudniem. Tak dużego miesięcznego spadku cen nie było od kwietnia 2021 r.

Za jeden metr kwadratowy mieszkania w styczniu trzeba było zapłacić deweloperom średnio 11,34 tys. zł.

Jak wyliczył Business Insider na podstawie danych serwisu rynekpierwotny.pl, to o 0,5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 9,5 proc. więcej niż rok temu w tym samym czasie. Oznacza to, że tak dużego miesięcznego spadku cen nie było od kwietnia 2021 r.

Niższe ceny przełożyły się na wyższą sprzedaż. Nabywców w styczniu znalazło 4 tys. 379 mieszkań. To ponad dwukrotnie więcej niż w grudniu. Jak podaje Business Insider, to najwyższy wynik od września 2021 r.

Warto jednak odnotować, że styczniowe dane wyjątkowo uwzględniają również informacje z grudnia.

– Grudniowy spadek sprzedaży nie był aż tak głęboki, a styczniowe ożywienie – tak duże. Część grudniowych transakcji, szczególnie z końcówki roku, deweloperzy zgłosili dopiero na początku stycznia – powiedział w rozmowie z Business Insider Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl i RynekPierwotny.pl. – Nie mamy jednak wątpliwości, że w styczniu spore ożywienie sprzedaży miało miejsce w Poznaniu, Łodzi i Warszawie – dodał.

W 5 na 14 badanych miast mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen mieszkań miesiąc do miesiąca. Były to: Bydgoszcz, Białystok, Łódź, Lublin i Olsztyn. Największe obniżki cen mieszkań zanotowano w Rzeszowie i Poznaniu.

