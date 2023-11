Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej na IV kwartał 2023 r. wyniósł 52,7 pkt., to o 4,7 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Jednocześnie jest to najwyższy odczyt od ponad dwóch lat – w III kwartale 2021 roku wyniósł 52,9 pkt., oraz najwyższy wśród sześciu badanych branż.

W szczególności widać wzrost optymizmu w obszarze sprzedaży.

Ponad 23 proc. przedsiębiorców z branży budowlanej liczy na większe zamówienia w ostatnich miesiącach roku, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił tylko 11 proc.

Wciąż jednak pozostaje liczna grupa firm obawiających się negatywnych skutków inflacji – 38 proc. zapytanych w porównaniu do 41 proc. w III kwartale 2023 r.

- Ostatni tegoroczny odczyt Barometru dla branży budowlanej pozytywnie zaskakuje. Choć firmy cały czas działają w trudnych warunkach związanych z wysoką inflacją, konfliktami zbrojnymi czy mniejszym napływem środków unijnych, to jednak po raz pierwszy od 2 lat wartość subindeksu przekroczyła próg ograniczonego rozwoju wynoszący 50 pkt. - wskazuje Radosław Woźniak, prezes EFL.

W jego ocenie do tej pory motorem napędowym budownictwa były głównie projekty drogowe, jednak jak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu, po raz pierwszy od niemal roku, odbiły także projekty dotyczące wznoszenia budynków.

- To może być początek trendu, zgodnie z którym to wznoszenie budynków będzie napędzać branżę budowlaną za sprawą niższych stóp procentowych czy rządowym programom - dodaje Radosław Woźniak.

Najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż

Subindeks Barometru EFL na IV kwartał 2023 r. dla branży budowlanej wyniósł 52,7 pkt., o 4,7 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale tego roku. Jest to najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż, ex aequo z transportem. Co więcej, wartość wskaźnika po raz pierwszy od dwóch lat przekroczyła próg 50 pkt., co oznacza, że nastroje lekko się poprawiają.

Na wyższą w ujęciu kwartalnym wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży. Ponad 23 proc. firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień od października do grudnia br. W III kwartale tego roku grupa optymistów była ponad dwa razy mniejsza i wynosiła 11 proc.

Większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się także 23 proc. przedsiębiorców. Widać także lekkie odbicie w inwestycjach. Choć zdecydowana większość zapytanych (78 proc.) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio, to 10 proc. planuje więcej inwestować w najbliższych miesiącach. Kwartał wcześniej tak uważało 7 proc. zapytanych.

Inflacja może przeszkodzić w planach spółek budowlanych

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy budowlane zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 15 proc. zapytanych. Warto jednak zauważyć, że grupa ta jest niemal dwukrotnie większa niż w III kwartale (9 proc.).

Więcej firm budowlanych obawia się inflacji. 38 proc. przedsiębiorstw boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik o 3 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej i jeden z najniższych wśród badanych branż. W HoReCa tak odpowiedziało aż 62 proc. zapytanych, w handlu – 51 proc., w przemyśle 41 proc., w transporcie 29 proc., a w usługach 42 proc.

Główny odczyt Barometru EFL na IV kwartał 2023 roku wyniósł 50,4 pkt., o 2,3 pkt. proc., więcej niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.