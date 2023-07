Tamex zmodernizuje budynek AWF we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wybrała ofertę spółki Tamex Obiekty Sportowe jako wykonawcę modernizacji boiska piłkarskiego. Wartość inwestycji to blisko 4 mln zł.

W komunikacie spółki czytamy, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu wybrała ofertę Tamex Obiekty Sportowe na realizację zadania pn. "Modernizacja nawierzchni wraz z budową instalacji nawodnienia boiska piłkarskiego na terenie Pól Marsowych należących do Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu".

Wartość całego zadania wynosi 3 999 342,54 złotych brutto.

Ostateczny termin realizacji zadania został określony na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.



Tamex projektuje, buduje i wyposaża wszystkie rodzaje obiektów sportowych. Specjalnością jest budowa boisk piłkarskich, stadionów, kortów tenisowych, bieżni, boisk wielofunkcyjnych, boisk do hokeja na trawie, hal oraz innej infrastruktury sportowej. Firma oferuje także nawierzchnie wykonane z traw syntetycznych, kauczukowe, poliuretanowe oraz akrylowe.

Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ajej największymi udziałowcami są AJW Investment z 30,94 proc. akcji oraz Konrad Bogusław Sobecki z 30,37 proc. akcji.

