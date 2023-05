Tanie w budowie i utrzymaniu, zielone i ciepłe. Pierwsze takie domy

Budynek jak mała elektrownia i magazyn energii? Niemal zerowe koszty utrzymania? To możliwe. Pierwsze takie domy powstaną jeszcze w tym roku.

Sektor budownictwa odpowiada za 40 proc. globalnego zużycia energii oraz 36 proc. emisji gazów cieplarnianych - to właśnie te czynniki zdecydowały o tym, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zdecydowało się uruchomić przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

W ramach tego projektu opracowano technologię budowania domów, których roczny bilans zużycia energii będzie pozytywny, a to oznacza, że będą nie tylko ekologiczne, ale i tanie w utrzymaniu. Pierwsze domy wybudowane w opracowanej na zlecenie NCBR technologii powstać mają jeszcze w tym roku. Tak zwane "demonstratory budynków", wśród których znajdzie się budynek społeczny, dwa budynki senioralne i dwa budynki jednorodzinne, powstaną w pięciu polskich miastach: Mysłowicach, Rumi, Rabce, Żywcu i Włocławku.

- Aktualnie budujemy budynek społeczny w Mysłowicach. Pozwolenie na budowę już jest, za chwilę rozpoczynamy montaż modułów. Planujemy, że budynek zostanie oddany do użytku w 2., 3. kwartale tego roku. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze nad konstrukcją modułów, które zostaną zamontowane w Rumi, spodziewamy się, że tam nastąpi oddanie budynku do użytku w czwartym kwartale - mówi Piotr Kopocz, kierownik projektu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” w NCBR.

Budynki efektywne energetycznie korzystają z odnawialnych źródeł energii

Ogrzewanie i prąd w budowanych obecnie obiektach pochodzić będą z odnawialnych źródeł energii. Budynki zasilane będą pompami ciepła i będą wykorzystywać panele fotowoltaiczne, więc budynek sam będzie też produkował energię, a jej nadmiar latem zostanie zmagazynowany w bateriach i wykorzystywany zimą, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe.

Woda do potrzeb domowych podgrzewana będzie w kolektorach słonecznych i niemal w całości będzie pochodzić z oczyszczonej deszczówki i oczyszczonej wody szarej.

- Chcemy przede wszystkim zmienić myślenie o budownictwie. Nie mówimy tutaj tylko o budynkach, chodzi także o stworzenie towaru eksportowego dobrej jakości. Chcemy, żeby produkcja odbywała się w Polsce, ale była dostępna w Europie i na świecie. Zależy nam na tym, żeby wspierać polskie firmy w rozwoju takich technologii - podkreśla Piotr Kopocz.

Jak mieszka babcia, a jak młoda rodzina? Budownictwo musi brać pod uwagę wyzwania demograficzne

Jak zapewniają eksperci z NCBR, zmiany w budownictwie podyktowane są również demografią. Prognozuje się, że populacja Polski do 2050 roku zmniejszy się do 33 milionów. Jak zapewnia NCBR, dzięki wykorzystanym technologiom zostanie przyspieszony proces wznoszenia budynków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów budowy i eksploatacji szczególnie domów jednorodzinnych i małych domów wielorodzinnych. Wpłynie to na rozwój rządowych programów Mieszkanie+ i budownictwa senioralnego.

- W Polsce trzeba myśleć o tych wyzwaniach w kontekście tych wyzwań demograficznych: o seniorach, o budynkach społecznych. Tak żeby np. babcia nie mieszkała w 80-metrowym mieszkaniu, którego nie jest w stanie ogrzać, a z kolei młodzi ludzie z dwójką dzieci nie mieszkali w bardzo małym mieszkaniu bez możliwości wzięcia kredytu czy kupna własnego mieszkania - mówi Piotr Kopocz.

