Tańsze remonty? Ceny materiałów budowlanych nie pozostawiają złudzeń

Ceny materiałów budowlanych rosną wolniej. W ocenie przedstawicieli branży nie należy się spodziewać jednak spadków. Inflacja i ceny energii nadal robią swoje.

Dynamika wzrostów cen materiałów budowlanych spowalnia. Jak wynika z danych PSB, ceny te w kwietniu 2023 r. wzrosły średnio o prawie 8 proc. wobec kwietnia 2022. W marcu 2023 było to 11 proc.

Wzrosty nastąpiły w 17 grupach towarowych. Najmocniej, bo o 38 proc., drożały cement i wapno, a następnie farby, lakiery (o 18 proc.), chemia budowlana (o 13 proc.), sucha zabudowa (o 11 proc.) czy wyposażenie i AGD (o 11 proc.), ogród i hobby (+10 proc.), izolacje wodochronne (+10 proc.), wykończenia (+9 proc.), instalacje, ogrzewanie (+9 proc.), stolarka (+9 proc.), płytki, łazienki, kuchnie (+8 proc.), ściany, kominy (+8 proc.), dekoracje (+7 proc.), narzędzia (+7 proc.), oświetlenie, elektryka (+6 proc.), a także otoczenie domu (+3 proc.).

Spadek cen zanotowano w trzech grupach: dachy, rynny (-1 proc.); izolacje termiczne (-12 proc.) oraz płyty OSB, drewno (-18 proc.).

W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r.

Odnotowano wzrosty w 19 grupach towarowych. Najbardziej podrożały cement i wapno (o 40 proc.), a następnie sucha zabudowa (o 19 proc.), farby, lakiery (o 19 proc.), chemia budowlana (o 15 proc.) oraz płytki, łazienki, kuchnie (o 15 proc.), ściany, kominy (o 14 proc.), wykończenia (o 14 proc.), ogród i hobby (o 13 proc.), instalacje, ogrzewanie (o 13 proc.), motoryzacja (+13 proc.), wyposażenie, AGD (+12 proc.), stolarka (+12 proc.), izolacje wodochronne (+11 proc.), narzędzia (+10 proc.), dekoracje (+8 proc.), oświetlenie, elektryka (+8 proc.), dachy, rynny (+6 proc.), otoczenie domu (+5 proc.) oraz izolacje termiczne (+2 proc.).

Spadek cen wystąpił tylko w grupie płyty OSB, drewno (-10 proc.).

Dyrektor ds. przetargów i kontraktacji w Archicomie Grzegorz Czyżewski zwraca uwagę, że w pierwszym kwartale 2023 r. obserwowaliśmy wyraźny wzrost cen kilku kluczowych materiałów budowlanych, choć większość z nich utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

- Zmiany były najbardziej znaczące w przypadku betonu oraz stali. Aktualnie dynamika zmian spadła, a ich poziom cenowy ustabilizował się po rynkowej korekcie na nieco niższym poziomie niż na początku roku – mówi Grzegorz Czyżewski.

W opinii Mateusza Piotrowskiego, dyrektora komunikacji i relacji zewnętrznych w Lafarge Polska, na rynku budowlanym mamy dziś dużo niepewności. Na koniunkturę mocno wpływa sytuacja na pierwotnym rynku mieszkaniowym, gdzie od kilku miesięcy oczekujemy wzrostu aktywności deweloperskiej. Mimo zapowiedzi rządu, dotyczącej 2-procentowego kredytu, ceny mieszkań nie spadły.

Mateusz Piotrowski dodaje, że według danych GUS w pierwszym kwartale br. spadek mieszkań rozpoczętych wyniósł więcej niż jedna czwarta w relacji rok do roku.

- Jeśli teraz nie nastąpi odbicie w postaci nowych inwestycji w nieruchomości, to trudno będzie oczekiwać ożywienia popytu na materiały budowlane. Warto też pamiętać, że koszty produkcji pozostają nadal wysokie – podkreśla Mateusz Piotrowski.

Przy tej niestabilności trudno zaplanować koszty budowy

- Na cenę materiałów budowlanych ma wpływ wiele innych czynników, jak też wskaźniki makroekonomiczne. Według Państwowej Agencji Danych duży wpływ na ogólną zmianę cen w 2023 roku miał wzrost wynagrodzeń, który wyniósł ok. 7,1 proc. oraz eksploatacja maszyn i mechanizmów budowlanych - 1,4 proc. Jednak kluczowym wyzwaniem pozostają wciąż ceny energii. Na przykład koszty energii w produkcji cementu stanowią ok. 1/3 wszystkich kosztów. Jeśli sytuacja na rynku energii się nie ustabilizuje, to trudno będzie uniknąć wzrostu cen na materiały budowlane – analizuje Mateusz Piotrowski.

Kuba Karliński, founder Magmillona, zwraca uwagę, że ceny większości materiałów budowlanych rosną od początku 2023 r., ale dynamika wzrostów cen spowalnia (8 proc. w kwietniu 2023 r/r wobec 11 proc. w marcu).

Jego zdaniem warto zwrócić też uwagę na ceny transakcyjne materiałów budowlanych.

- Ceny tylko niektórych materiałów zachowują się stabilnie. Na przykład ceny stali i drewna spadły do poziomu niewiele przekraczającego te z początku 2022 r., kiedy na Ukrainie wybuchła wojna. Stal można już kupić za 3600 zł/tonę, gdy w ubiegłym roku jej cena przekraczała 8000 zł/tonę. Trudno dziś zaplanować koszty budowy z wyprzedzeniem, ponieważ ceny większości materiałów wahają się znacznie. Producenci i hurtownicy podnoszą i opuszczają ceny w odstępie kilku tygodni – wyjaśnia founder Magmillona.

- Hurtownicy utrzymują wysokie ceny ofertowe materiałów, jednak są aktualnie bardziej otwarci na negocjacje i chętniej udzielają rabatów wykonawcom niż w czasach prosperity. Czyli realne ceny płacone przez wykonawców, np. za materiały ścienne lub izolacyjne, mogą być nawet o 15 proc. niższe niż ceny ofertowe – dodaje Kuba Karliński.

Prezes SAO Investments Grzegorz Skawiński wskazuje, że ceny materiałów budowlanych nie są wyjątkiem i drożeją tak jak wszystkie towary.

- Dynamika zwrotów jest różna, ale pozostaje w przedziale 10-30 proc. Sezon letni, który przez wielu odbiorców przeznaczany jest na remont, powoduje naturalne przyspieszenie we wzroście cen np. farb, lakierów czy też materiałów wykończeniowych – wyjaśnia Grzegorz Skawiński.

Wysoka inflacja oraz wysokie ceny energii będą wpływać na dalsze wzrosty

- Prognozujemy, że w najbliższych miesiącach ceny materiałów budowlanych nie będą ulegać radykalnym zmianom. Nie możemy jednak wykluczyć, że w wyniku ożywienia popytu i uruchomienia nowych inwestycji deweloperskich w drugim półroczu 2023 r. dostawcy zdecydują się na okresowe podwyższenie cen swoich produktów – ocenia Grzegorz Czyżewski.

W opinii Grzegorza Skawińskiego sytuacja na rynku materiałów budowlanych będzie pozostawała bez większej zmiany, zasadniczo odzwierciedlając uogólniony wzrost cen.

- Zapewne będą pojawiały się wyjątki, kiedy wahanie będzie niestandardowe, np. przy wyrobach stalowych, gdzie zapowiadany jest spadek światowej produkcji. Niezmiennie rynek ten pozostaje obarczony dużą niepewnością – wskazuje Grzegorz Skawiński.

Kuba Karliński przypomina, że uruchamianych i prowadzonych budów jest znacznie mniej niż rok lub dwa lata temu.

- Jednak nie należy spodziewać się spadków cen. Wysoka inflacja oraz wysokie ceny energii będą wpływać na dalsze wzrosty. Wzrosty te mogą być mniejsze, jeśli inflacja będzie niższa – podsumowuje Karliński.