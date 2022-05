Tąpnięcie w kredytach hipotecznych. Banki znalazły się między młotem a kowadłem

W pierwszym kwartale 2022 obserwowaliśmy znaczące zmiany na rynku nieruchomości w Polsce. Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała nie tylko zmniejszenie optymizmu konsumenckiego, ale również szereg negatywnych konsekwencji, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej, co przełożyło się na spadek aktywności deweloperów. Skutki agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę widać już w liczbach dotyczących rynku mieszkaniowego za I kwartał 2022 roku i będziemy się z nimi mierzyć przez kolejne kwartały.

W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano wyraźny spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi.

Fala napływu uchodźców z Ukrainy wywołała dynamiczny wzrost stawek najmu mieszkań. W dużej części było to dość specyficzne zapotrzebowanie na najem na stosunkowo krótki okres.

Wzrastająca inflacja oraz niepewność związana z nowymi zasadami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu wpłynęły na zachowania potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań.

W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano wyraźny spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi. Liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych była mniejsza o 25,27 proc., a ich wartość była niższa o 24,59 proc. w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku.

Łączna liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce na 31 marca br. wyniosła 2 528 101 sztuk - o 0,8 proc. mniej, czyli nominalnie o 20 459 kredytów w porównaniu do stanu na koniec czwartego kwartału 2021 roku.

- Do zmian skali popytu na rynku mieszkaniowym przygotowują się również deweloperzy. W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 31 675 mieszkań, a więc aż o 17,40 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2021 roku oraz o 21,07 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali pozwolenia w pierwszym kwartale 2022 roku, spadła o 4,70 proc. Największy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń–marzec było ich aż o 33,95 proc. mniej niż w kwartale poprzednim - mówi Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

W pierwszym kwartale 2022 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 66,83 proc. wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła 59,44 proc. wszystkich rozpoczętych inwestycji, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 53,61 proc. wszystkich ukończonych mieszkań.

W największych polskich miastach nadal dostrzegalny jest wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania, jednak ze zdecydowanie mniejszą dynamiką, niż w poprzednim kwartale. Najwyższy wzrost średniej ceny nominalnej, o 2,70 proc., odnotowano w Warszawie, gdzie średnia cena transakcyjna w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 11 382 zł/mkw. Spośród największych miast Polski, Gdańsk był jedynym miastem, w którym odnotowano spadek średniej ceny o 0,44 proc.

Z raportu wynika, że w żadnej lokalizacji wzrost średnich cen nie przekroczył poziomu 3 proc. W relacji do analogicznego okresu w 2021 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano w Poznaniu (o 13,71 proc.), Warszawie (12,99 proc.) oraz Krakowie (12,81 proc.). Najniższy wzrost wystąpił natomiast w Gdańsku i wyniósł 8,36 proc.

Ukraińcy napędzają rynek

Fala napływu uchodźców z Ukrainy wywołała dynamiczny wzrost stawek najmu mieszkań. W dużej części było to dość specyficzne zapotrzebowanie na najem na stosunkowo krótki okres – około jednego kwartału. Dalszy rozwój sytuacji na rynku mieszkaniowym jest w dużej mierze uzależniony od wydarzeń w Ukrainie i ewentualnej gotowości uchodźców do powrotu do domu, jak i możliwości wchłonięcia przez polski rynek pracy znaczącej liczby pracowników z Ukrainy.

Raport za pierwszy kwartał 2022 roku wykazuje także wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych lokalizacjach. Najwyższą zmianę w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku odnotowano we Wrocławiu, aż o 10,18 proc. Natomiast w Warszawie średni czynsz najmu mieszkania wyniósł 2 042 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 8,27 proc. (156 zł).

Eksperci z Centrum AMRON przewidują, że ceny transakcyjne metra kwadratowego w bieżącym roku wciąż będą rosły, lecz w wolniejszym tempie niż w latach 2018–2021. Wzrosty cen będą także wynikały z wyższych kosztów budowy, spowodowanych m.in. szybko rosnącą inflacją.

Wzrastająca inflacja oraz niepewność związana z nowymi zasadami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, które zostały wprowadzone na początku roku, w znacznym stopniu wpłynęły na zachowania potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań. W efekcie wartość wskaźnika dostępności mieszkaniowej IDM M3 spadła aż do poziomu z roku 2014.

- Sektor bankowy po raz kolejny znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej przez osiem kolejnych miesięcy podejmuje decyzje o podwyżkach stóp procentowych NBP. Skutkuje to wzrostem wskaźnika WIBOR, co z kolei przekłada się na coraz droższą obsługę kredytów hipotecznych. Z drugiej strony nie tylko rząd, ale również partie opozycyjne zrzucają winę za wzrost kosztu obsługi kredytu na banki i bez jakichkolwiek zahamowań, jak z rękawa sypią propozycjami rozwiązań, które mają ulżyć kredytobiorcom w spłacie kredytu - komentuje Jacek Furga.

Z analiz Centrum AMRON wynika, że udział nowych kredytów ze wskaźnikiem LtV wyższym od rekomendowanego przez KNF poziomu 80 proc. spadł z poziomu ponad 53 proc. w roku 2013 do poziomu 26 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku.

