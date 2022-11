Tąpnięcie wśród deweloperów. Wkrótce zabraknie nowych mieszkań

Deweloperzy masowo wstrzymali się z rozpoczynaniem nowych budów, co jest reakcją na słabszą sprzedaż mieszkań - wynika z danych firmy Rednet Consulting, która monitoruje rynek nieruchomości.

Na sześciu największych rynkach nieruchomości - Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań i Łódź, deweloperzy w III kwartale 2023 roku uruchomili sprzedaż jedynie 6743 mieszkań.

Jeszcze w II kwartale było ich 14 941, co stanowi spadek o blisko 55 proc.

Obserwatorzy rynku spodziewają się, że w IV kwartale podaż mieszkań będzie jeszcze niższa.

Spadek nowej oferty był znacznie bardziej wyraźny, niż spadek sprzedaży, która zmniejszyła się o blisko 23,5 proc. W III kwartale sprzedano więcej mieszkań, niż pojawiło się nowych w ofercie.

Największy spadek odnotowano w Trójmieście, gdzie jeszcze w II kwartale deweloperzy uruchomili sprzedaż 3892 mieszkań. W bieżącym kwartale było ich tylko 1211, co stanowi spadek o blisko 70 proc Dla porównania w II kwartale w Trójmieście sprzedano tylko o 193 mieszkania mniej niż w w pierwszych trzech miesiącach roku, co stanowi spadek jedynie o 14,14 proc.

Z kolei największe spadki w stosunku do III kwartału 2021 roku zanotowano w Łodzi, gdzie w III kwartale tego roku wprowadzono do sprzedaży 299 mieszkań, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 1898 lokali, co stanowi spadek o rekordowe 84,3 proc.

- Spodziewamy się, że w IV kwartale podaż będzie jeszcze niższa - prognozuje Ewa Palus, szef działu consultingu w Rednet Property Group.

Analitycy Rednnet Consulting akcentują skalę spadku podaży. Pomimo rekordowo słabej sprzedaży, która w III kwartale była o ponad połowę niższa niż rok wcześniej, deweloperzy i tak zdołali sprzedać więcej mieszkań niż rozpoczęli oferowanie nowych. Szczególnie widać to w trzech miastach. W Krakowie sprzedano o 44,3 proc. więcej mieszkań niż wprowadzono do obrotu, z kolei w Poznaniu o 26,3 proc. więcej, a w Łodzi o ponad 66 proc.

- W takim tempie za kilka miesięcy sytuacja może być dramatyczna. Jeśli nie będą rozpoczynane nowe inwestycje, to za jakiś czas nie będzie gotowych mieszkań. Nawet jeśli deweloperzy uruchomią sprzedaż nowych projektów, to niestety potrzeba co najmniej półtora roku zanim zostaną one wybudowane. W tym czasie ceny najmu – i tak dziś horrendalnie wysokie – będą nadal rosły - zauważa Robert Chojnacki, założyciel serwisu mieszkaniowego tabelaofert.pl.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl