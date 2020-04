Tarcza antykryzysowa. O tym muszą pamiętać budowlańcy

Koronawirus spowoduje opóźnienia i istotne dodatkowe koszty po stronie wykonawców zamówień publicznych, zwłaszcza tych budowlanych. Przepisy tarczy antykryzysowej mogą ochronić ich przed karami umownymi za te opóźnienia tylko wówczas, gdy już teraz podejmą odpowiednie działania.

Tego mogą domagać się budowlańcy

Koronawirus jako siła wyższa

Podwykonawcy w czasach pandemii

- Dlatego dowody powinny być tak przygotowane, aby w razie negatywnego scenariusza zapewnić wykonawcy odpowiednią obronę przed sądem i odzyskanie poniesionych kosztów oraz strat. Miejmy przy tym świadomość, że w związku z obecnym wpływem Covid-19 konieczne będzie zawarcie aneksów do tysięcy, a może nawet dziesiątek tysięcy umów zawartych z różnego rodzaju zamawiającymi publicznymi - podkreślił.Jak zaznaczył prof. Drapała, każdy przypadek należy oceniać odrębnie. Dlatego wykonawcy powinni zacząć od szczegółowej analizy uprawnień i roszczeń, jakie im przysługują wobec zamawiającego lub inwestora prywatnego w związku z oddziaływaniem Covid-19.Roszczenia mogą wynikać z umowy, ale także z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego oraz specustawy. W zależności od stanu faktycznego i prawnego wykonawcy mogą domagać się przedłużenia terminów na realizacji danej umowy (pośrednich i końcowych), a także odpowiedniej zmiany innych elementów kontraktu (sposobu i zakres wykonywania prac, technologii, zastosowanych komponentów itd.).- Przewiduję, że dla wykonawców szczególnie istotne będą roszczenia kosztowe. W tym zakresie warta zbadania jest możliwość dochodzenia roszczeń o wartość spadku produktywności - ocenił prof. Drapała.Wskazał przy tym, że już teraz odczuwalne jest spowolnienie prac spowodowane stanem epidemii, a tym samym obniżenie przychodów rozliczanych „według przerobu”.Dzieje się tak, mimo iż koszty budowy ponoszone przez wykonawców zasadniczo się nie zmieniły, a nawet wzrastają. Po stronie wykonawców pojawiają się także inne kategorie dodatkowych kosztów (bezpośrednich i pośrednich), które mogą być również objęte roszczeniami związanymi w Covid-19.Jak wyjaśnił prof. Drapała, umowy zawarte z zamawiającymi publicznymi niekiedy przewidują dla wykonawcy uprawnienie do odstąpienia od kontraktu w przypadku wystąpienia siły wyższej, która istotnie wpływa na dalszą realizację.Zakładając, iż stan siły wyższej zostałby w obecnej sytuacji epidemii udowodniony, to wykonawca mógłby rozważać wyjście z kontraktu.Specustawa zawiera jednak przepis (art. 15r ust. 5), który uniemożliwia wykonawcom skorzystanie z tego gwarantowanego w kontrakcie prawa odstąpienia, jeżeli samodzielną podstawą odstąpienia byłyby okoliczności zawiązane z wystąpieniem Covid-19.- Przepis ten uważam za wysoce kontrowersyjny, ingeruje on bowiem w nieproporcjonalnym stopniu w stosunek umowny. Wspomniane umowne klauzule odstąpienia zostały wprowadzone po to, aby chronić wykonawców przed koniecznością dalszej realizacji danej umowy w całkowicie zmienionych warunkach faktycznych - powiedział prof. Drapała.- Tymczasem ustawodawca zamiast w specustawie przyznać wykonawcom dodatkową ochronę, zdecydował się na pozbawienia ich wynikającego już z kontraktu uprawnienia ochronnego - dodał.Zwrócił też uwagę, że wykluczenie umownego prawa odstąpienia dotyczyć będzie także przypadków, gdy zamawiający odmówi zawarcia z wykonawcą aneksu dostosowującego umowę (terminy, wynagrodzenie itd.) do zmienionej sytuacji spowodowanej skutkami epidemii.Wówczas wykonawca będzie zmuszony do dalszego realizowania umowy ponosząc bardzo wysokie straty finansowe i nakłady organizacyjne. Przepis dotyczy tylko umów zawartych w systemie zamówień publicznych, nie zaś tych w sektorze prywatnym.Polski Związek Pracodawców Budownictwa w czasie, gdy specustawa znajdowała się w toku prac legislacyjnych, zwracał uwagę na potrzebę zmiany tego przepisu , proponując także inne modyfikacje w ustawie. Postulaty te nie zostały uwzględnione.- Nie jest jednak tak, iż wykonawcy zamówień publicznych są całkowicie pozbawieni możliwości odstąpienia od kontraktów w związku ze skutkami koronawirusa. Wspominany art. 15 r ust. 5 specustawy nie pozbawia ich bowiem ustawowych praw odstąpienia. W zależności od sytuacji, a zwłaszcza od zachowania zamawiającego wykonawcy mogą zatem rozważać możliwość skorzystania z uprawnień ustawowych - stwierdził prof. Drapała.Specustawa przewiduje procedurę umożliwiającą podwykonawcom doprowadzenie do zawarcia aneksu do umowy z generalnym wykonawcą (art. 15r ust. 7 i 8).- Podwykonawcy powinni dokonać odpowiednich powiadomień o wpływie Covid-19 na wykonywane przez nich prace i przede wszystkim przedłożyć odpowiednie dowody. Obowiązuje tu zatem, tak jak u generalnych wykonawców, zasada „udowodnij faktyczny wpływ”. W razie braku przedłożenia skutecznych dowodów podwykonawcom grozi naliczenie kar umownych za opóźnienia i inne sankcje - wskazał prof. Drapała.Ponadto podwykonawcy będą mogli zgłaszać wobec generalnych wykonawców odpowiednie roszczenia terminowe i kosztowe, które również wymagają szczegółowego udowodnienia.Ustawodawca wprowadził w specustawie dodatkową ochronę podwykonawców. Dotyczy ona przypadku, gdy zamawiający zawarł aneks z generalnym wykonawcą obejmujący także część zamówienia realizowaną przez podwykonawcę.- W takiej sytuacji aneks zawierany następnie pomiędzy generalnym wykonawcą a danym podwykonawcą powinien zapewniać temu ostatniemu warunki nie mniej korzystne niż zmiana dokonana w aneksie z zamawiającym - wskazał prof. Drapała w analizie.- W praktyce niekiedy trudno będzie zmiany warunków umowy z zamawiającym przełożyć na zmiany w aneksie zawieranym „piętro niżej”, a zwłaszcza weryfikować, czy są one równie korzystne. Obie umowy mogą mieć bowiem odrębną konstrukcję prawną, zasady rozliczenia, terminy wykonania itd. - podsumował.