Tarnobrzeg: Ponad 7 mln zł na przebudowę ul. Orląt Lwowskich

Ponad 7 mln zł kosztować będzie przebudowa ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. Inwestycja powinna zakończyć się w połowie października br. W związku z pracami kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w tym rejonie miasta.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu Miasta Tarnobrzega Wojciech Lis, w ramach remontu wzmocniona zostanie konstrukcja drogi, powstaną też chodniki.

"Trasa zostanie odwodniona, wybudowane będą też zjazdy na posesje przyległe do drogi. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z drogami poprzecznymi oraz zatoki autobusowe" - dodał.

W związku z pracami ulica będzie też czasowo wyłączona z ruchu. Jak informuje Lis, zamknięcie drogi planowane jest m.in. na 23 sierpnia. "Dużych utrudnień spodziewać się należy jeszcze w dniach 26-27 sierpnia" - zaznaczył.

Zamknięcie modernizowanej ulicy spowoduje znaczne utrudnienia w dojeździe do ul. Rolnej i Machowskiej. Dojazd do ul. Krzywej możliwy będzie od wjazdu z ul. Mickiewicza przy kościele. Główny objazd do ul. Orląt Lwowskich i dalej do miejscowości Chmielów wyznaczony będzie ulicami: Wisłostrada, Zakładowa, Strefowa, Kolejowa.

Jak podkreślił rzecznik, wykonawca przeprasza za utrudnienia, jednocześnie sugeruje, by z proponowanych objazdów korzystać nie tylko w dni wyłączenia z ruchu ul. Orląt Lwowskich. "Zagwarantuje to bezpieczeństwo kierowcom i pracownikom drogowym, a także znacznie usprawni postęp prac" - przekonuje Lis.

Przebudowa ul. Orląt Lwowskich potrwać powinna do połowy października br. Całość prac kosztować będzie ponad 7 mln zł, z tej kwoty ponad 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

