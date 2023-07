Te firmy chcą promować efektywność energetyczną w naszej części Europy

Siedem międzynarodowych grup działających w sektorze renowacji budynków: Daikin, Danfoss, Knauf Insulation, Rockwool, Saint-Gobain, Signify i Velux zawiązało porozumienie mające promować efektywność energetyczną budynków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do zwiększenia znaczenia renowacji budynków oraz poprawy ich efektywności energetycznej.

Ma to się odbywać poprzez zapewnienie personelu i środków finansowych niezbędnych do powołania i utrzymania krajowych stowarzyszeń posiadających specjalistyczną wiedzę.

Współpraca ta ma dotyczyć takich krajów jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chorwacja i Słowenia.

Sygnatariusze przekonują, że dwie trzecie z 43,6 mln mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych w Europie Środkowo-Wschodniej ma ponad 30 lat i w znacznym stopniu są nieefektywne energetycznie.

Mieszkańcy w tym regionie borykają się z wysokimi rachunkami za prąd, niskim komfortem życia, ciężkim zanieczyszczeniem powietrza oraz uzależnieniem od paliw kopalnych przekraczającym średnią unijną.

Renowacja budynków ma być tematem priorytetowym w Europie Środkowo-Wschodniej

Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, firmy z branży renowacji budynków - Daikin, Danfoss, Knauf Insulation, Rockwool, Saint-Gobain, Signify oraz Velux podpisały porozumienie.

Zobowiązały się do współpracy oraz bardziej systematycznego i skutecznego zaangażowania w debatę na temat polityki publicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na uczynieniu renowacji budynków tematem priorytetowym.

- Zarówno dla mieszkańców, jak i instytucji konieczne jest, aby rządy krajowe przyjęły politykę, która pomoże im pokonać szereg barier blokujących renowację budynków i przyczynić się do poprawy jakości powietrza, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa energetycznego oraz przyspieszyć dekarbonizację. Renowacja budynków może pozytywnie wpłynąć na wszystkie te obszary. Ponadto branża modernizacji budynków już dziś oferuje setki tysięcy miejsc pracy w całym regionie - przekonują sygnatariusze porozumienia.

Oświetlenie LED, termomodernizacja, wymiana okien, pompy ciepła

I przedstawiają sporą liczbę danych uzasadniających ich plany.

Zdaniem firmy Signify wymiana wszystkich punktów świetlnych na połączone oświetlenie LED może zmniejszyć roczną emisję CO2 o 19 mln ton oraz obniżyć koszty energii o 16,4 mld euro w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Powołując się na branżowe stowarzyszenie Buildings Performance Institute Europe, sygnatariusze dokumentu przekonują, że samo docieplenie budynków mieszkalnych może zaoszczędzić średnio 44 proc. energii zużywanej bezpośrednio przez użytkownika oraz 46 proc. gazu ziemnego.

Z kolei inne stowarzyszenie branżowe - EuroWindoor - zapewnia, że wymiana okien może doprowadzić do potencjalnego ograniczenia potrzeb grzewczych aż o dodatkowe 15 proc.

Zgodnie z wynikami badania Healthy Homes Barometer 2022 jeden na trzech Europejczyków jest narażony na co najmniej jedno z zagrożeń występujących w pomieszczeniach, takich jak wilgoć i pleśń, ciemność, zimno lub nadmierny hałas.

Z kolei według Europejskiego Stowarzyszenia dla Energii i Środowiska Naturalnego (EPEE) pompy ciepła mogą potencjalnie zapobiec emisji ponad 600 mln ton CO2 w europejskich budynkach.

Agencja Ecofys obliczyła, że elementy instalacji technicznej stosowane w budynkach, takie jak liczniki, regulacja temperatury i urządzenia koordynujące działanie instalacji grzewczych, chłodzących i ciepłej wody, mogą potencjalnie zaoszczędzić nawet 30 proc. energii.

Zapewnienie odpowiedniego personelu i środków finansowych

- Podczas gdy transformacja energetyczna przyspiesza, a my dążymy do elektryfikacji transportu i ogrzewania mieszkań, kolejnym priorytetem powinno być ograniczenie obecnego zużycia energii. Oświetlenie to jeden z obszarów, w których możemy znacznie poprawić efektywność energetyczną przy stosunkowo niewielkich kosztach i wysiłku, nie rezygnując jednocześnie z bezpiecznej, dobrze oświetlonej przestrzeni miejskiej. Energooszczędne oświetlenie LED znacznie ogranicza koszty operacyjne, jest powszechnie dostępne, wystarcza na dłużej i jest bardziej przyjazne dla środowiska niż jego tradycyjny konwencjonalny odpowiednik - powiedział Eran Görgen, dyrektor generalny w regionie Europy Wschodniej grupy Signify.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do zwiększenia znaczenia renowacji budynków oraz poprawy ich efektywności energetycznej. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie personelu i środków finansowych niezbędnych do powołania i utrzymania krajowych stowarzyszeń, posiadających specjalistyczną wiedzę, konieczną do skutecznego uczestnictwa w debacie publicznej.

Firmy chcą również wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, zapraszając inne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie i publiczne do współpracy oraz wspierania krajowych i regionalnych inicjatyw na rzecz renowacji i efektywności energetycznej budynków.

Współpraca ta będzie koncentrować się na polityce związanej z efektywnością energetyczną, programach renowacji budynków i innych pokrewnych aspektach w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Słowenia i inne.

