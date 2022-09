Te firmy chcą przebudować stadion Polonii Warszawa

Cztery firmy zgłosiły się w ogłoszonym przez stołeczny ratusz postępowaniu na wybór partnera do modernizacji, rozbudowy i zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Inwestycja będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inwestycja zakłada, że w pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa oraz Centrum Wsparcia Sportu.

Ośrodek Polonia został oddany do użytku w 1928 roku, po trzech latach budowy.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły:

* Konsorcjum Acciona Concesiones (lider) i Mostostal Warszawa,

* Strabag,

* Project Development 4,

* Korporacja Budowlana Doraco.

Ocena wniosków, dopuszczenie do udziału i dialog konkurencyjny

Miasto zajmie się teraz oceną wniosków i podejmie decyzję, które firmy zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu. W kolejnym etapie prowadzony będzie dialog konkurencyjny w tematycznych turach: technicznej, ekonomicznej i prawnej. W toku prac zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia oraz określony zostanie szczegółowy podział zadań i ryzyk wraz z warunkami umowy. W następnej kolejności partnerzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich.

- PPP, czyli przedsięwzięcia publiczno-prywatne to jeden z najbardziej efektywnych sposobów finansowania inwestycji w mieście. Dzięki udziałowi kapitału prywatnego Warszawa będzie mogła zrealizować tak dużą inwestycję mimo trudnej sytuacji budżetowej – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy. – Współpraca w tej formule stymuluje rozwój miasta, ponieważ pozwala zredukować jednorazowe wydatki oraz właściwie rozłożyć ryzyka - dodaje.

"Miasto będzie mogło także skorzystać z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to również uregulowany prawnie sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów wnosi do projektu to, co robi najlepiej, z korzyścią dla końcowego efektu. Partner prywatny sporządzi dokumentację wykonawczą, sfinansuje i przeprowadzi inwestycję oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie techniczne całej, nowej infrastruktury" - czytamy w komunikacie UM Warszawa.

Najpierw wielofunkcyjna hala sportowa oraz Centrum Wsparcia Sportu

Inwestycja zakłada, że w pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa oraz Centrum Wsparcia Sportu, w którym zaplanowano funkcje rekreacyjno-sportowe, powierzchnie biurowe, gastronomiczne i handlowe, a także centrum fizjoterapii i rehabilitacji oraz parking podziemny. W kolejnym etapie inwestycji planowana jest modernizacja części stadionu (trzech trybun: północnej, południowej i wschodniej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na koniec przewidziano odnowienie trybuny zachodniej i jej otoczenia.

Projekt modernizacji i rozbudowy Polonii będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotuje pracownia JSK Architekci.

