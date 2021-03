Technologia TBM minimalizuje ryzyko związane z drążeniem tuneli w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej. Ogranicza ona osiadanie terenu i budynków, osuwanie ziemi i powstawanie drgań - poinformowała w piątek PAP spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Technologia TBM minimalizuje ryzyka związane z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej - podała PKP PLK.

Technologia ogranicza osiadanie terenu i budynków, osuwanie ziemi i powstawanie drgań. Zapobiega ewentualnym kolizjom z sieciami energetycznymi, ciepłowniczymi, wodnymi - dodaje.

Spółka podkreśla, że w ramach przygotowań do inwestycji wykonano ocenę stanu technicznego ponad 330 budynków zlokalizowanych na trasie tunelu.

W Łodzi trwa budowa podziemnego połączenia dworca Łódź Fabryczna z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Przy realizacji inwestycji jest wykorzystywana technologia TBM (ang. Tunel Boring Machine), która polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie.

"Technologia TBM minimalizuje ryzyka związane z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej. Technologia ogranicza osiadanie terenu i budynków, osuwanie ziemi i powstawanie drgań. Zapobiega ewentualnym kolizjom z sieciami energetycznymi, ciepłowniczymi, wodnymi" - informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

Spółka podkreśla, że w ramach przygotowań do inwestycji wykonano ocenę stanu technicznego ponad 330 budynków zlokalizowanych na trasie tunelu. Rozpoznanie wykazało obiekty znajdujące się w stanie awaryjnym, które zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB). Są to pojedyncze budynki przy ulicach: Mielczarskiego, Sienkiewicza, 1 Maja, Żeromskiego, Próchnika, Piotrkowska, Żeromskiego, Mielczarskiego, Zielona, Zimna.

"Będziemy prowadzić ciągły monitoring terenu i pomiary drgań w rejonie prac. Czujniki będą na budynkach i w tunelu. Stały podgląd na wyniki badań będzie miał personel nadzorujący prace. Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom budynków, które już oceniono jako awaryjne, przewidujemy czasowy pobyt lokatorów poza miejscem zamieszkania" - mówi Mariusz Serżysko prezes firmy PBDiM Mińsk Mazowiecki wykonawcy inwestycji.

Wyjaśnia, że na pierwszych kilkuset metrach drążenia tunelu dokonane zostaną pomiary za pomocą odpowiednio rozmieszczonych czujników pomiarowych. TBM będzie znajdował się jeszcze pod terenami niezabudowanymi. To ma zapewnić wyprzedzające sprawdzenie działania urządzeń pomiarowych i całego systemu monitorowania.

Wykonawca planuje montaż urządzeń na ziemi, na budynkach oraz w obudowie samego tunelu. Instalacja urządzeń rozpoczęła się już w obrębie komór startowych. Kolejne oprzyrządowanie instalowane będzie sukcesywnie wraz postępem prac. Odczyty z czujników będą na bieżąco przesyłane do centrum monitoringu. Podgląd na te wartości będą mieli operatorzy i inżynierowie prowadzący TBM, jak również personel nadzorujący prowadzone prace. W razie potrzeby praca może być spowolniona lub wstrzymana.

Jak informuje PKP PLK dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu lokatorów niektórych budynków, wykonawca zaplanował czasowe relokacje. W pierwszym etapie dotyczyć to będzie mieszkańców na trasie tunelu drążonego małą tarczą TBM, czyli na odcinku od ul. Długosza do ul. Drewnowskiej. Wykonawca z wyprzedzeniem będzie kontaktował się z mieszkańcami. Na czas przejścia maszyny (średnio ok. 3-5 dni) mieszkańcy będą mieli zapewniony pobyt w hotelach i hostelach. Lokale za zgodą lokatorów będą zabezpieczone. Nieruchomości całodobowo mają być strzeżone.

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne. W ramach projektu powstaną nowe przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie prac jest planowane do końca 2022 roku.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl