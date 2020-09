Terminy otwarcia ofert w przetargach na odcinki S19 przesunięte

Z powodu dużej liczby zapytań od firm, na 30 września i na październik Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przesunęła terminy otwarcia ofert w przetargach na projekt i budowę trzech podlaskich odcinków trasy S19 Via Carpatia - poinformował rzecznik białostockiego odcinka GDDKiA Rafał Malinowski.

Chodzi o przetargi na trzy odcinki tej trasy ekspresowej: Ploski-Haćki (otwarcie ofert 5 października), Haćki - Bielsk Podlaski Zachód wraz z przebudową odcinka drogi krajowej 66 (otwarcie ofert 30 września) i Bielsk Podlaski Zachód - Boćki (otwarcie 7 października). Łącznie do tych trzech przetargów wpłynęło ponad 2,8 tys. pytań.

Odcinki te mają mieć łącznie ok. 30 km - informowali wcześniej drogowcy.

Oferty w tych przetargach miały być otwierane 9, 11 i 14 września.

"Przesunięcia terminów otwarcia ofert, wynikają z ogromnej liczby pytań zadawanych przez potencjalnych uczestników przetargu. Pytań o bardzo szerokim spektrum: od kwestii związanych z dokumentacją, przez warunki szczególne, aż po realizację kontraktu" - poinformował Malinowski.

GDDKiA zapowiadała wcześniej, że umowy na te odcinki S19 chce podpisać z wykonawcami w pierwszym kwartale 2021 r, a trasa ta ma być budowana w latach 2022-2024.

GDDKiA w Białymstoku prowadzi szereg postępowań przetargowych związanych z projektem i budowę S19 w Podlaskiem. Drogowcy poinformowali w ostatnich dniach w komunikacie na swojej stronie internetowej, że odrzucono najtańszą ofertę w przetargu na odcinek Białystok Zachód - Białystok Księżyno złożoną przez turecką firmę Kolin Insaat na kwotę 560,7 mln zł.

"Przyjęta przez wykonawcę optymalizacja nie uwzględniała specyfiki gruntów w tej okolicy Białegostoku, a co za tym idzie - w bilansie robót ziemnych - rażąco różniła się od szacunków zamawiającego" - podała GDDKiA. Dodała, że firma kilkakrotnie była wzywana do uzupełnienia oferty, ale wyjaśnienia te były niewystarczające.

"To zaś wzbudziło wątpliwości zamawiającego, co do tego, czy wykonawca przygotował ofertę w warunkach uczciwej konkurencji i czy daje rękojmię należytego wykonania zamówienia" - czytamy w komunikacie. Trwa analiza pozostałych ofert złożonych przez firmy w tym przetargu.