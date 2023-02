To będzie wielki problem. Czeka nas inwestycyjna kumulacja

Po ponad dwóch latach zapaści w branży wykonawcy infrastruktury kolejowej spodziewają się, że w najbliższych latach spadnie na nich klęska urodzaju. I to będzie problem.

- Konsekwencje nieogłaszania przetargów i niepodpisywania nowych umów były dla nas dość bolesne. Istnieje pewna specyfika w inwestycjach kolejowych – wykonawcy realizują te inwestycje 2 - 3 lata, ale wyroby i materiały kupuje się zazwyczaj na początku, po podpisaniu umowy. Dlatego dwuipółletnia luka jest dla nas bardzo trudna. Mam nadzieję, że już teraz będzie lepiej – mówi Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu Track Tec SA.

W rozmowie z WNP.PL wiceprezes Track Tec zauważa, że obecnej złej sytuacji w branży – wynikającej z braku uruchomionych unijnych środków na inwestycje – można było uniknąć, prefinansując kontrakty na kolei z publicznych środków.

Najbliższe lata to wiele nowych kontraktów. Swoje programy realizować będzie PKP PLK oraz spółka CPK. Jest też rządowy program Kolej Plus oraz inwestycje kolejowe wpisane w Krajowy Plan Odbudowy.

- Naturalną rzeczą jest, że będziemy mieli do czynienia z kumulacją. Będzie to istotny problem, gdyż dojdą jeszcze inwestycje CPK. Jeżeli zsumujemy wszystkie wydatki na kolej, to przekroczą one 30 mld zł - wylicza Niemiec.

Liczba robi wrażenie, bo w rekordowym 2019 roku inwestycje kolejowe osiągnęły 9,1 mld zł.

- Z 9 mld branża może przeskoczyć na, powiedzmy, 18 - 20 mld zł. Przy takich wielkościach pojawi się pewnie problem. Myślę, że dostrzegają go już sami inwestorzy. PKP PLK wzmacnia się w zakresie wykonawstwa – firma kupiła spółkę Trakcja. Podobnie w CPK – kupiono Torpol. To nie znaczy, że ci dwaj inwestorzy, rywalizując między sobą o moce produkcyjne, mają pod swoje skrzydła przygarnąć wykonawców i producentów. Z tego tytułu nie przybywa na rynku nowych mocy – ostrzega wiceprezes Track Tec.

