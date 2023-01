To był rok poważnych trudności, ale i nowych szans. Ta branża się broni

Problemy z dostępnością zasobów, a także z wzrostem cen materiałów i kosztami siły roboczej - z takimi wyzwaniami w 2022 roku borykały się spółki działające w sektorze budownictwa energetycznego.

W 2022 roku pojawiły się trudności związane z rosnącymi cenami materiałów i ich dostępnością. Ci, który to przewidzieli i mogli reagować natychmiast, wygrali.

Budownictwo przemysłowo-magazynowe, energetyczne i infrastrukturalne to segmenty bardziej odporne na zjawiska kryzysowe niż mieszkaniówka.

Szansą dla firm budownictwa przemysłowego staje się segment inwestycji związanych z transformacją sektora energii - przede wszystkim produkcja dla sektora odnawialnych źródeł energii.

W ocenie Krzysztofa Figata, prezesa Polimeksu Mostostalu, rok 2022 był trudny dla sektora budowlanego. Już w 2021 r. wystąpiły problemy z dostępnością zasobów, a także wzrostem cen materiałów i wartości siły roboczej.

Generalny wykonawca przyjmuje na siebie skutki zawirowań makroeknomicznych, przede wszystkim inflacji

Prezes Polimeksu Mostostalu dodaje, że sytuacja geopolityczna nie sprzyja całej gospodarce. Nadchodzące miesiące i nastroje inwestycyjne uzależnione będą od rozwoju wojennej sytuacji w Ukrainie.

- W 2022 roku, po - wydawałoby się - trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, doświadczyliśmy wyhamowania koniunktury w sektorze inżynieryjnym i kolejnych wyzwań związanych z zakłóceniami łańcuchów dostaw wielu materiałów ze Wschodu, a także odpływem siły roboczej – wskazuje Krzysztof Figat. Kolejnym utrudnieniem dla rynku budowlanego były jego zdaniem sankcje nałożone na Federację Rosyjską.

Figat zwraca uwagę, że inflacja spowodowała „konsumpcję” marż na kontraktach, a co za tym idzie - wiele firm utraciło zakładaną rentowność. Presja dostawców, jak i wykonawców robót niejednokrotnie kontynuowanie świadczenia usług dla firm budowlanych.

- Niestety, to właśnie generalni wykonawcy w pierwszej kolejności odczuwają skutki zaistniałych zdarzeń, w szczególności w przypadku kontraktów długookresowych, których wyceny powstawały w odmiennych warunkach rynkowych niż aktualne. Jako wykonawca wielokrotnie stawaliśmy przed wyborem – dopłać albo przerywamy/wstrzymujemy prace/dostawy. Droga do dochodzenia ewentualnej pomocy od inwestorów nie jest łatwa i szybka, a co za tym idzie - to my, wykonawcy, musimy sfinansować wszelkie zdarzenia i liczyć na przychylność inwestorów w tym zakresie – analizuje Krzysztof Figat.

Prezes zarządu Polimex Mostostal zaznacza jednak, że w przypadku budownictwa niemieszkaniowego, czyli w sektorze przemysłowo-magazynowym, energetycznym i w budownictwie infrastrukturalnym - głównych segmentów działalności budowlanej spółki - sprawy wyglądają o wiele korzystniej niż na rynku deweloperskim.

Ceny materiałów i ich dostępność to obszar największych problemów

Krzysztof Jamróz, wiceprezes i dyrektor handlowy ZPUE, uważa, że rok 2022 był trudny, pełen wyzwań, a niestabilną sytuację kształtowało wiele zmiennych. Firmy, które nie były przystosowane do szybkiego reagowania na zachodzące zmiany, miały duże problemy.

- W 2022 roku pojawiło się całe pasmo trudności w zakresie zmiany cen materiałów i braku ich dostępności. ZPUE pracuje na wielu rynkach europejskich i poza nimi, dlatego mamy bogate doświadczenie w szybko zmieniających się realiach. Z wyprzedzeniem podjęliśmy działania, dzięki którym w dużym stopniu uniknęliśmy problemów z brakiem dostępności i rosnącymi cenami materiałów – wyjaśnia Krzysztof Jamróz.

W 2022 roku znacząco poszły w górę ceny materiałów i koszty pracy. Dlatego, porównując rok do roku, obroty wielu firm, w tym i ZPUE, zdecydowanie się zwiększyły. W dużej mierze wynika to z wyższych kosztów wytworzenia.

- Od zawsze staraliśmy się dywersyfikować rynki sprzedażowe i obecnie ZPUE pracuje w różnych sektorach: dystrybucji energii, OZE, w budownictwie i przemyśle. Dzięki temu, pomimo spadku inwestycji w obszarze dystrybucji energii, pozostałe obszary pozwoliły nam obronić wyniki firmy. Na przykład odnawialne źródła energii miały sprzyjające warunki do prowadzeniu biznesu – wskazuje wiceprezes ZPUE i dodaje, że największymi wyzwaniami były z pewnością zerwane łańcuchy dostaw i brak dostępności materiałów oraz nieprzewidywalny wzrost ich cen. A to w powiązaniu z brakiem rewaloryzacji kwot zapisanych w długoterminowych kontraktach powodowało pogorszenie wyników.

W ocenie Krzysztofa Jamróza na kondycję sektora wyraźnie i zdecydowanie wpłynął rozwój odnawialnych źródeł energii.

Dostępność i cena paliw kopalnych oraz brak inwestycji w nowe źródła to największe problemy branży ciepłowniczej

Polskie ciepłownictwo stanęło w ostatnich latach wobec fundamentalnych wyzwań związanych z przyspieszającą transformacją sektora energii i ciepła. Konieczność inwestycji zderzyła się jednak z niesprzyjającymi warunkami makroekonomicznym; firmy musiały się borykać z problemami zagrażającymi bieżącemu funkcjonowania.

- Dla sektora ciepłowniczego w 2022 roku największymi wyzwaniami były dostępność i cena paliw kopalnych oraz brak inwestycji w nowe źródła – wskazuje Justyna Mosoń, prezes Rafako Innovation.

Dostępność paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz, była coraz bardziej ograniczona, co prowadziło do wzrostu ich cen. Rosnące koszty energii z tych źródeł sprawiają, że coraz trudniej utrzymać stabilne ceny dla konsumentów, którzy muszą ponosić coraz większe koszty ogrzewania swoich domów czy mieszkań. W tym otoczeniu brak możliwości inwestowania w nowoczesne technologie pogarszał sytuację.

- Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych nie było w stanie pozyskać odpowiednich środków finansowych na modernizację swoich instalacji czy budowę nowych, bardziej efektywnych źródeł ciepła. To prowadziło do dalszego spadku efektywności i wzrostu kosztów działalności ciepłowniczej – zauważa Justyna Mosoń.

I dodaje, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ogromnym rozwojem technologii pozyskiwania energii ze źródeł takich jak słońce, wiatr czy biopaliwa. Wobec tego trendu ciepłownictwo nie pozostaje obojętne - mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych.

- Przejście na ciepłownictwo z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ma szereg korzyści nie tylko dla odbiorców końcowych, ale również dla środowiska naturalnego. Odnawialne źródła energii pozwalają na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych – wyjaśnia prezes Rafako Innovation.

Ruszają inwestycje istotne dla transformacji energetycznej. Produkcja pomp ciepła i przetwarzanie biomasy to obiecujące sektory

W ostatnim czasie w segment budownictwa energetyczno-przemysłowego wszedł Unibep. Spółka otworzyła biuro w Raciborzu, by wykorzystać dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

- Zaczynamy od kontraktów za kilkadziesiąt milionów złotych - mówi Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu.

- Budujemy największą fabrykę pomp ciepła w Polsce dla firmy Viessmann. Już widać, że ruszają inwestycje, które będą istotne dla transformacji energetycznej. Krok po kroku zostają uruchamiane mniejsze inwestycje w energetyce. Ostatnio podpisaliśmy trzy umowy na przebudowę kotłów węglowych na biomasę - dodaje Leszek Gołąbiecki.

