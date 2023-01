To dobry znak. Amerykanie kupują coraz więcej nowych domów

W Stanach Zjednoczonych w grudniu 2022 roku, trzeci miesiąc z rzędu, wzrosła sprzedaż nowych domów, wynika z danych przedstawionych przez administrację federalną. W tym okresie dokonano 616 tysięcy transakcji.

Kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych dokonane w ostatnich miesiącach minionego roku przez Fed wpłynęły znacząco na ograniczenie akcji kredytowej w bankach. W szczególny sposób dotknęło to rynku pożyczek hipotecznych.

Na koniec grudnia stałe oprocentowanie 30-letnich kredytów przyznawanych na zakup nowych domów wynosiło około 6,15 procent. To najniższy poziom od września ubiegłego roku. Wówczas było to ponad 7 procent, co oznaczało wzrost do najwyższego poziomu od ponad 20 lat.

Dla porównania w 2021 roku średnie oprocentowanie kredytów długoterminowych wynosiło 3,65 procent w skali roku.

W grudniu, trzeci raz z rzędu wzrosła liczba sprzedanych domów. Nabywców znalazło 616 tysięcy obiektów, najwięcej na Środkowym Zachodzie i na Południu Stanów Zjednoczonych. Jedną z przyczyn są stosunkowo niskie ceny domów oraz wysoki standard ich wyposażenia.

Średnia cena nowego domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych wraz z garażem wyniosła w grudniu 2022 roku 442 tysiące dolarów, co oznacza wzrost o około 7,4 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego.

Nowe domy w Stanach Zjednoczonych stanowią o ponad 15 procentach całego rynku nieruchomości. Jednak transakcje dotyczące zakupu nowych nieruchomości są decydujące dla ogólnej oceny nastrojów Amerykanów.

