To już koniec "najdłuższych schodów Europy"

Zakończyła się przebudowa jezdni południowej drogi krajowej nr 18 na całym odcinku, od granicy państwa z Niemcami do węzła Golnice. W ten sposób "najdłuższe schody Europy" przeszły do historii, a droga awansowała do klasy autostradowej.

Miano "najdłuższych schodów Europy" pochodzi od fatalnego stanu drogi zbudowanej prawie 90 lat temu, w czasach III Rzeszy, z betonowych płyt. Jadąc nią silnie odczuwało się nierówności na ich łączeniach, a uczucie to potęgowały liczne spękania. W 2006 r. oddano do użytku nową, równoległą jezdnię północną, ale kierowcy wjeżdżający do Polski musieli jechać po wertepach. To już przeszłość.

Wymieniono zdegradowaną nawierzchnię, wybudowano nowe obiekty

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, 13 października 2023 r. udostępniono do ruchu ostatni, ponad 20-kilometrowy odcinek tej trasy od węzła Golnice do granicy województw dolnośląskiego i lubuskiego. To oznacza, że kierowcy mogą już korzystać z całej, dwujezdniowej autostrady A18 o długości 70 km.

- Można jechać! Kierowcy otrzymali kolejną pełną autostradę. Zakończyliśmy niechlubny rozdział w historii polskiego drogownictwa. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Wykonawcą ponad 20-kilometrowego odcinka A18 od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice było konsorcjum firm Kobylarnia, Mirbud i Budpol. Koszt robót wyniósł 260 mln zł.

W ramach inwestycji wymieniono zdegradowaną nawierzchnię jezdni południowej, która została dostosowana do obciążenia 11,5 t/oś. Wybudowane zostały nowe obiekty, a wiele istniejących zostało przebudowanych. Przebudowie uległa część południowa węzła Luboszów, wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami i skrzyżowaniem na połączeniu z drogą powiatową. Na węźle Golnice przebudowa objęła oświetlenie, odwodnienie, a także fragment drogi wojewódzkiej nr 297. Powstało dziewięć nowych obiektów mostowych: pięć górnych przejść dla dużych zwierząt, dwa wiadukty w ciągu autostrady i jeden nad drogą oraz most w ciągu autostrady nad Kwisą.

Ponadto wybudowane i przebudowane zostały elementy infrastruktury teletechnicznej. Powstały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń.

Via Baltica już prawie cała gotowa, została już tylko obwodnica Łomży

W innej części Polski tego samego dnia został oddany do ruchu odcinek S61 (Via Baltica) od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Ma on 19,5 km długości. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś). S61 ma już ponad 200 km długości z docelowych 220 km. Do ukończenia pozostała jeszcze jedynie 13-kilometrowa obwodnica Łomży, której przejezdność po jednej jezdni jest planowana w połowie przyszłego roku.