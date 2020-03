To już koniec. Sąd ogłosił upadłość Energopolu-Szczecin

Losy broniącego się przed upadłością Energopolu-Szczecin czekały na ostateczne rozstrzygnięcie od połowy 2019 r. Firma, która jest zaangażowana m.in. w budowę tuneli w Łodzi i Świnoujściu, składała wnioski kolejno o upadłość likwidacyjną, restrukturyzację i sanację. Sąd zadecydował, że to właśnie upadłość jest jedynym możliwym scenariuszem zaspokojenia wierzycieli budowlanej spółki.

Tunelowe kontrakty

W październiku minionego roku GDDKiA zerwała z Energopolem kontrakty na budowę obwodnicy Wałcza (S10), rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo (A6/DK10) i przebudowę A6 na odcinku Szczecin Dąbie - Rzęśnica , a w grudniu obwodnicy Przecławia i Warzymic (DK13) Spółka pozostała jednak w składzie konsorcjów, które mają wybudować tunele - drogowy między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu oraz kolejowy - z dworca Łódź Fabryczna do Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabińca.Marcin Konarzewski, prezes Energopolu, odnosząc się na łamach WNP.PL do umów zrywanych przez GDDKiA, podkreślał, że spółka ponosiła tam „przerażające straty”, więc ostateczne zejście z tych budów w praktyce oznaczało koniec generowania strat.Dotychczas podkreślano również, że problemy Energopolu nie wpływają na losy wartego 645 mln zł netto kontraktu na tunel w Świnoujściu, który podpisano we wrześniu 2018 r. GDDKiA jest tam inwestorem zastępczym w imieniu miasta Świnoujście. Losy tego kontraktu nie są zagrożone, gdyż Energopol jest tam tylko mniejszościowym członkiem konsorcjum obok silnych kapitałowo i wykonawczo spółek Porr (lider) oraz Gulermak.Natomiast warty prawie 1,3 mld zł netto kontrakt na łódzki tunel kolejowy podpisano w grudniu 2017 r. W październiku 2019 r. partner Energopolu, czyli PBDiM z Mińska Mazowieckiego, przejął funkcję lidera konsorcjum.Krok ten miał - poza przyczynami organizacyjnymi - uspokoić sytuację wokół inwestycji. PKP Polskie Linie Kolejowe informowały natomiast, że zmiana lidera konsorcjum przełożyła się na poprawę przygotowań do rozpoczęcia budowy. PKP PLK zaczęły również bezpośrednio płacić producentowi maszyny TBM, która posłuży do drążenia łódzkiego tunelu. Teraz wiadomo, że PBDiM będzie musiał wziąć na siebie całą odpowiedzialność za realizację inwestycji.