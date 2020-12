To może być rekordowy rok dla Atlasa. W planach wzrost eksportu

Grupa Atlas podsumowała wyniki za 2020 r. Firma prognozuje, że przychody na koniec tego roku mogą być nawet o 12 proc. wyższe niż w roku 2019. - Ten rok może być najlepszym w historii istnienia Atlasa - mówi Paweł Kisiel, prezes Grupy Atlas.

Rozwój eksportu

Rozważane przejęcia w Niemczech

W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania.Grupa Atlas liczy także na wzrost na rynku inwestycji publicznych i przemysłowych. W tym zakresie na uwagę zasługuje przede wszystkim zakończona w listopadzie 2020 r. budowa najgłębszego na świecie basenu nurkowego, który powstał w Mszczonowie pod Warszawą. Przy tej inwestycji zadaniem Grupy Atlas było nie tylko dostarczenie produktów, ale również przeprowadzanie cyklicznych kontroli i szkoleń pracujących tam ekip budowlanych.Marka Atlas dostarcza swoje produkty do kilkudziesięciu państw na świecie - głównie na rynki europejskie, ale także do Stanów Zjednoczonych czy Kanady oraz do krajów azjatyckich.W 2020 roku dynamika eksportu będzie prawie dwa razy wyższa niż sprzedaży krajowej. Poza sprzedażą eksportową obecność firmy na rynkach zagranicznych to również własne zakłady produkcyjne – jeden w Rumunii oraz cztery zlokalizowane na Białorusi.- W 2020 roku zaskoczyła nas nie tylko pandemia. Musimy mierzyć się również z niepewną sytuacją polityczną i gospodarczą na Białorusi, gdzie nasz udział w rynku chemii budowlanej wynosi ok. 50 proc. Ogólna sytuacja gospodarcza spowodowała wyhamowanie na rynku mieszkaniowym. Waluta na Białorusi znacznie osłabła, panuje duża inflacja, rosną ceny towarów, a zaciągnięcie kredytu jest bardzo utrudnione. Obecne – rozpoczęte wcześniej budowy nadal trwają, ale nie powstają nowe. Na szczęście udało się nam zachować ciągłość produkcji w zakładach i przygotować je na wahania koniunktury - dodaje Paweł Kisiel.Atlas w planach ma rozwój na rynku rumuńskim, gdzie rozpoczęła się już promocja produktów pod własną marką (Atlas) dotychczas tam nieobecną.Firma stawiać będzie na bardziej rentowny segment wyższy ekonomiczny, wycofując się z produktów pierwszocenowych. Popyt na produkty polskiej firmy jest tak duży, że fabryka w Rumunii nie zawsze jest w stanie zaspokoić potrzeby tamtejszych klientów.W związku z tym Atlas rozpoczął już modernizację zakładu w Oradei, aby zwiększyć moce produkcyjne. Rozważana jest również budowa nowego zakładu. Decyzja o tym, czy inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku czy w 2022 roku zależeć będzie od warunków gospodarczych i dalszego rozwoju pandemii.Atlas planuje także wejście na kolejne rynki. Pozwala na to przede wszystkim dobre know-how i spore portfolio własnych innowacyjnych produktów. Prezes Kisiel podkreśla, że firma rozważa ekspansję do Niemiec. W tym celu poszukuje znanej marki u zachodnich sąsiadów, którą mogłaby przejąć. Działaniami łódzkiej spółki i jej know-how są też zainteresowane przedsiębiorstwa z krajów azjatyckich. Wstępne rozmowy na temat możliwego przedsięwzięcia typu joint venture już się toczą.Grupa Atlas to obecnie największy producent wyrobów chemii budowlanej w Polsce, firma powstała w 1991 r. W skład grupy wchodzi 9 zakładów produkcyjnych w Polsce i innych krajach oraz 3 kopalnie surowców (gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego).