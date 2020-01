To nie koniec walki o wielki kontrakt na Rail Baltica. Intercor i PowerChina robią krok wstecz

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła część odwołań, dotyczących wygranej w przetargu na budowę odcinka Rail Baltica przez konsorcjum, które poza polską firmą Intercor tworzą dwa podmioty należące do koncernu PowerChina. Oznacza to, że wciąż nie wiadomo, do kogo ostatecznie trafi warty grubo ponad 3 mld zł kontrakt.

PowerChina liczy na Polskę

Jak zapowiadały PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli nawet o godzinę krócej niż obecnie.Inwestycja budzi zatem emocje nie tylko z powodu ogromnej wartości, ale też odpowiedzialności, którą będzie musiał na siebie wziąć wykonawca tak ważnego zadania. Choć liderem zwycięskiego konsorcjum jest polski Intercor, to uwaga rynku skupia się przede wszystkim na jego chińskich partnerach.Zhao Hai, przedstawiciel PowerChina na Polskę, podkreślał niedawno w portalu WNP.PL , że obecność koncernu w Polsce „nie jest incydentalna”, to dobrze przygotowany plan, którego „sercem jest polsko-chińskie partnerstwo”.PowerChina w ostatnim rankingu Fortune 500 zostało sklasyfikowane na 182. miejscu wśród największych firm świata. Jego przychody w 2018 r. wyniosły 61,2 mld dolarów (+13,7 proc.), a zarobił przy tym ponad 0,8 mld dolarów (-15,1 proc.). Łącznie ten kontrolowany przez chińskie państwo koncern zatrudnia przeszło 185 tys. pracowników.Na polski rynek grupa PowerChina weszła już w 2012 r. z marką Sinohydro. Firma pozyskała wówczas warty ponad 300 mln zł brutto kontrakt związany z finansowaną przez Bank Światowy modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego.Obecnie spółka ta jest wykonawcą wartej prawie 155 mln zł netto linii przesyłowej 400 kV Chełm - Lublin Systemowa dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.Sinohydro było m.in. wykonawcą chińskiej Zapory Trzech Przełomów, jednego z największych projektów infrastrukturalnych w historii. Tamtejsza hydroelektrownia ma najwyższą na świecie moc 23 GW, czyli zbliżoną do zapotrzebowania na energię w Polsce.PowerChina natomiast obecnie buduje dla Wód Polskich dwa zbiorniki retencyjne w Kotlinie Kłodzkiej za łącznie ponad 240 mln zł brutto. Ponadto była też bliska pozyskania kontraktu na spalarnię odpadów w Warszawie, gdzie przetarg finalnie został unieważniony.Natomiast należący do grupy Stecol pozyskał w sierpniu 2019 r. warty 724 mln zł brutto kontrakt na S14 Zachodnią Obwodnicę Łodzi . W ten sposób firma osiągnęła po blisko dwóch latach startowania w przetargach GDDKiA swój cel i weszła na polski rynek drogowy.Spółka wygrała nawet wcześniej, w 2018 r., dwa duże przetargi (S52 Północna Obwodnica Krajowa i DK47 Rdzawka - Nowy Targ), ale została później odrzucona po odwołaniach konkurencji do KIO. Spółka miała też najtańszą ofertę w postępowaniu budowę obwodnicy Praszki, ale została ona odrzucona przez GDDKiA z powodów formalnych.