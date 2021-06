To oni ratowali naszą gospodarkę. Teraz sami mają coraz więcej problemów

Sektor budownictwa drogowego dobrze poradził sobie z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię. A dzięki temu, że w Polsce nie wstrzymano realizowanych zadań (jak w przypadku kilku krajów europejskich), miał duży wpływ na ograniczenie skali spadku PKB w 2020 r. i I kwartale br.

Realizacja KPBD

Czynniki ryzyka

Nowa bariera

Według danych GDDKiA z przełomu maja i czerwca br., zakończono i rozliczono projekty inwestycyjne o wartości 44,7 mld zł, tj. ok. 27 proc. zaplanowanego na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Krajowego Programu Budowy Dróg o budżecie 165 mld zł. Doliczając projekty budowy dróg samorządowych oraz rządowy program budowy obwodnic, do końca 2023 r. do sektora trafią zlecenia o łącznej wartości 230 mld zł.W realizacji są kontrakty ujęte KPBD pozyskane w latach 2018-2020, o wartości 60,1 mld zł, tj. 37 proc. tego programu. W toku znajdują się przetargi na kwotę 20,7 mld zł (ok. 13 proc. KPBD), które wejdą do realizacji w 2022 r. Do rozstrzygnięcia w latach 2021-2023 pozostają adania za kwotę ponad 38 mld zł.Z tego zestawienia wynika m.in. do "zagospodarowania" przez sektor budownictwa pozostaje jeszcze 36 proc. - czyli ok. 58,7 mld zł - budżetu KPBD na drogi zarządzane przez GDDKiA (przez 2,5 lat roku). Szykuje się zatem przedłużenie boomu budowlanego, choć zarazem nie ma szacunków, ile branża może rocznie bezpiecznie zleceń „przerobić”.- Na etapie realizacji mamy niemal 1,5 tys. km dróg, a kolejne przetargi ogłosimy jeszcze w czerwcu - przypomniał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. - Trwa inwestycyjny boom, ale to wiąże się również z wieloma ryzykami.Te podstawowe to: wzrost cen materiałów, niedobór pracowników czy sprzętu. Z tak dynamicznym jak obecnie wzrostem cen niektórych z nich (o 40-100 proc. rdr) branża nie miała dotychczas do czynienia. W górę poszły również ceny niektórych usług.Patrz też: Ceny materiałów biją rekordy. Takiej sytuacji nie było od 20 lat Nasilającym się problemem w okresie boomu inwestycyjnego może być również niedobór wykwalifikowanych kadr i związana z tym presja płacowa. W poprzednich latach zdarzało się, że wzrost wynagrodzeń sięgał nawet 10-15 proc. rok do roku.Charakterystyczne jest, że pomimo tych ryzyk w I kwartale br. spośród 14 przetargów tylko w dwu wykonawcy zaoferowali cenę zgodną z kosztorysem inwestora lub nieco (o 2 proc.) wyższą. Mediana ofert wynosiła od -2,1 proc. do -24,3 proc.Zdaniem przedstawicieli stowarzyszeń branżowych taki jest skutek systemu aukcji i przetargów, w którym nieliczne firmy oferują dobrze skalkulowane ceny, a wielu uprawia swoisty hazard, przebijając w dół oferty tych pierwszych... Może zatem w przyszłości dojść do problemów – sporów o waloryzację kosztów, "szantażowania" inwestora zejściem z placu budowy, co rynek przerabiał 2-3 lata temu.GDDKiA przypomina, że mechanizm waloryzacji wprowadziła w styczniu 2019 r. Podstawą są kluczowe dla robót drogowych wskaźniki publikowane przez GUS. Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą.A to w przypadku wielu zadań – i wobec mocnych podwyżek cen materiałów – może być za mało.Zdaniem przedstawicieli stowarzyszeń branżowych do katalogu trudności dochodzą nowe zjawiska. Idzie o występujący już problem przewlekłości administracyjnych procedur przedwstępnych inwestycji, zatwierdzania pozwoleń, jak i wydłużające się okresy rozpatrywania odwołań od wyboru wykonawcy. Sytuacja się pogorszyła wraz z wieloma antycovidowymi wymogami bezpieczeństwa.A każda zwłoka kosztuje – albo inwestora, albo wykonawcę. Przeważnie tego drugiego, jeżeli wygrał przetarg zakładający procedurę Projektuj i Buduj, gdyż jest narażony na opóźnienia w realizacji kontraktu nie z własnej winy.Przedstawiciele GDDKiA zgadzają się z tymi opiniami, wskazując, że tylko w pierwszych pięciu miesiącach br. rozstrzygnęli 51 przetargów, z czego 48 (64 proc.) trafiło do Krajowej Izby Odwoławczej. Na wyznaczenie rozpraw przed KIO inwestor ten czeka średnio 31 dni, a 34 dni średnio upływają od wniesienia odwołania do ogłoszenia wyroku.Patrz też: Radykalna propozycja szefa GDDKiA: zaoszczędźmy czas, złotówki i nerwy Problem może nabrać zupełnie innego wymiaru, gdy nowo rozstrzygane przetargi będą już podlegać znowelizowanej ustawie o ochronie środowiska, wymagającej rozszerzonego udziału konsultacji społecznej...