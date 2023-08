To oni wybudują kolejny odcinek S74. Za ok. 1 mld zł

W przetargu wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę około 1 mld zł.

"Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, planujemy podpisać umowę z wykonawcą w czwartym kwartale tego roku" - poinformował Kamil Nowakowski, naczelnik wydziału dróg GDDKiA w Kielcach.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka wpłynęło 10 ofert. Wszystkie mieściły się w założonym budżecie, który wynosił ok. 1,3 mld zł. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę ok. 1 mld zł, złożyła firma Stecol Corporation.

Chodzi o budowę odcinka o długości ok. 27,5 km, który będzie skomunikowany z realizowaną inwestycją Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód

Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości ok. 27,5 km, który będzie skomunikowany z realizowaną inwestycją Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. Dwujezdniowa trasa ekspresowa będzie poprowadzona częściowo po nowym śladzie m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków.

"W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków). Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, przejście górne dla zwierząt średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, a także 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych" - podkreślił Nowakowski.

W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Trwa budowa trzech odcinków S74 na terenie województwa świętokrzyskiego

Aktualnie trwa realizacja trzech odcinków S74 na terenie województwa świętokrzyskiego.

"W styczniu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód, długości ok. 16,4 km. Jej uzyskanie w drugiej połowie tego roku pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu 2022 roku, roboty budowlane powinny się zakończyć w drugiej połowie 2025 roku" - zaznaczył naczelnik wydziału dróg GDDKiA w Kielcach.

Również w styczniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód - Kielce. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie 2026 roku.

W marcu rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 roku planowane jest za niecałe dwa lata. W październiku ub. roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka ekspresówki od Opatowa do Niska i połączenia z S19.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl