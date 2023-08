To oni złożyli oferty w przetargu na obwodnicę Giżycka. Znamy ich wysokość

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu DK 59. Z najniższą ceną w wysokości 109,4 mln zł wyszła firma Unibep, najwyższą 137,3 mln zł zaproponowała, firma Trakcja.

Przypomnijmy, że wcześniejsze postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) unieważniła, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena - 55 proc., kryteria pozacenowe - 45 proc.: przedłużenie okresu gwarancji jakości konstrukcji nawierzchni - 20 proc., przedłużenie okresu gwarancji jakości obiektów mostowych - 20 proc., zagospodarowanie destruktu asfaltowego - 5 proc.

Informacja z otwarcia ofert:

Obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma dzisiaj w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas.

Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

