To pierwszy w Polsce deweloper, który zdecydował się na takie rozwiązanie

Firma deweloperska Profbud zbuduje do 2024 r. farmę wiatrową o mocy 15 MW. Z produkowanego przez nią prądu będą korzystać nabywcy mieszkań wybudowanych przez Profbud. I będą korzystać za darmo.

Dziś jest już w Polsce całkiem spora grupa firm deweloperskich, które określają się mianem "ekodeweloperów". Wykorzystują w swych budynkach rozwiązania przyjazne środowisku, które jednocześnie obniżają koszt eksploatacji mieszkań.

To często instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, rozwiązania zmniejszające zużycie energii, pokryte roślinnością dachy, ogrody deszczowe czy systemy do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki.

Warszawska firma deweloperska Profbud poszła jednak jeszcze dalej. W tym roku rozpocznie, a przyszłym roku skończy budowę farmy wiatrowej o mocy 15 MW, a z produkowanego przez nią prądu będą korzystać nabywcy mieszkań tej firmy. Będą z niego korzystać, nie płacąc za to.

Budynki, obok produkcji energii, to największe źródło emisji dwutlenku węgla. I także w tym kontekście mówi się o ekologicznej odpowiedzialności firm deweloperskich. - Świadomość tej odpowiedzialności w naszej branży jest, ale pytanie, co z tego wynika, co w związku z tym robimy - mówi Tomasz Kozak, członek zarządu firmy deweloperskiej Profbud.

Dodaje, że sami klienci firm deweloperskich oczekują od nich rozwiązań proekologicznych. Dlatego firmy, które na to się zdecydują, będą mieć przewagę konkurencyjną.

Do proekologicznych rozwiązań popychają też przepisy

Ale jak zwraca uwagę przedstawiciel Profbudu, do wybierania takich rozwiązań skłaniają branżę deweloperską także nowe prośrodowiskowe regulacje prawne, dotyczące budownictwa. To np. obowiązek posiadania świadectwa energetycznego mieszkania czy domu.

To jednak tylko początek, bo według planowanych regulacji unijnych już za kilka lat wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne, czyli nie będą mogły emitować dwutlenku węgla (to dotyczy ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, co oznacza m.in. eliminację pieców na paliwa kopalne: węgiel, olej opałowy, ale i gaz). Jest też m.in. unijny pakiet Fit for 55, który dotknie także budownictwa.

Zobacz cały wywiad z Tomaszem Kozakiem, członkiem zarządu Profbudu:

Tomasz Kozak z Profbudu zapewnia, że dla tej firmy jakość budowania to także dbałość o środowisko. Dlatego już teraz realizuje inwestycje proekologiczne i planuję budowę osiedli zeroemisyjnych.

Osiedla mieszkaniowa z prądem z elektrowni wiatrowej

Planowane przez Profbud osiedle w Konstancinie ma być osiedlem zrównoważonym, a kryje się za tym określeniem także korzystanie z własnego, zeroemisyjnego źródła energii. To osiedle będzie korzystać z energii elektrycznej, produkowanej przez farmę wiatrową, należącą do Profbudu.

- W tym celu nabyliśmy projekt elektrowni wiatrowej o mocy 15 megawatów, w tym roku rozpoczniemy jej budowę, a w przyszłym ją skończymy - opowiada Tomasz Kozak. Nabywcy mieszkań na tym osiedlu w ramach umowy z Profbudem będą mogli przez 20 lat korzystać z prądu produkowanego przez tę elektrownię. I będą korzystać z niego, nie płacąc za to.

To wprawdzie podwyższy cenę mieszkania, ale jak zapewnia przedstawiciel Profbudu, nabywcom mieszkań to szybko się zwróci i na własnym, nieodpłatnym przez 20 lat prądzie zaoszczędzą dużo więcej. To znaczy, że kwota, o jaką zostanie podwyższona cena mieszkania, będzie znacząco niższa niż to, co uda się zaoszczędzić w tym okresie dzięki darmowej energii elektrycznej.

Profbud jest pierwszą firmą deweloperską, która zaoferuje takie rozwiązanie. Farma wiatrowa, która zamierza zbudować, ma wystarczyć do zasilenia w energię elektryczną 20 tys. mieszkań.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl