Torpol blisko kontraktu za 216,8 mln zł

Konsorcjum budowlane z udziałem Torpolu jest blisko podpisania umowy z miedziowym koncernem KGHM na modernizację infrastruktury kolejowej. Wartość kontraktu to 288,7 mln zł brutto, z czego 216,8 mln zł przypada na Torpol.

Oferta konsorcjum firm z udziałem Torpolu, złożona w ramach przetargu pn: "Modernizacja Infrastruktury Kolejowej" prowadzonym przez koncern KGHM Polska Miedź, została uznana za najkorzystniejszą.

KGHM jest organizatorem postępowania. Zamawiającym i podmiotem, z którym zostanie podpisana umowa, jest jego spółka zależna PMT Linie Kolejowe.

Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 288,7 mln zł brutto (ok. 234,7 mln zł netto). W tym udział Torpolu wynosi ok. 216,8 mln zł brutto (ok. 176,2 mln zł netto).



Termin realizacji zamówienia to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Projekt inwestycyjny obejmuje m.in. modernizację linii kolejowych nr 971 oraz nr 971a, polegającą na wymianie 17 km podbudowy torowej, wymianie 34 km nawierzchni torowej, zmianę układów torowych poszczególnych stacji, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę budynku nastawni, wybudowanie toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne, udrożnienie obiektów inżynieryjnych.

Torpol specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

Od 2014 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 38 proc. akcji ma Towarzystwo Finansowe Silesia, 9,87 proc. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, 8,79 proc. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

