Torpol chce znowu dzielić się zyskiem, ale jest warunek

Torpol chce wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Warunkiem jest poprawa sytuacji rynkowej.

Zysk EBITDA (przed odliczeniem kosztów odsetek, podatku oraz amortyzacji) spółki Torpol sięgnął w I kw. 2023 roku 18,8 mln zł wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej. To spadek o 46,5 proc.

Marża brutto na sprzedaży Torpolu w I kwartale 2023 r. wyniosła 10,11 proc.

Torpol był i chce pozostać spółką dywidendową, tylko - jak mówi prezes Grzegorz Grabowski - musi pozwolić na to sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna, jeśli chodzi o otoczenie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Torpolu wyniosły w I kw. 2023 r. 212,54 mln zł przy 208,39 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2 proc.

W I kw. 2023 r. Torpol wypracował 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej było to 20,28 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc.

Zysk operacyjny sięgnął 12,32 mln zł w porównaniu do 23,03 mln zł przed rokiem. Zysk EBITDA (przed odliczeniem kosztów odsetek, podatku oraz amortyzacji) sięgnął 18,8 mln zł wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej. To spadek o 46,5 proc.

„Mimo utrzymania przychodów ze sprzedaży na zbliżonym poziomie r/r. Grupa zanotowała spadek zysku ze sprzedaży brutto (o 30,6 proc. r/r.) oraz rentowności zysku brutto ze sprzedaży, ponieważ większość projektów w portfelu grupy charakteryzująca się wysoką średnią marżą została w głównej mierze zakończona i rozliczona do końca 2022 roku, a ich wpływ na poziomy rentowności w okresie sprawozdawczym był zdecydowanie mniejszy”- podała spółka w raporcie.

Na pewno marże będą niższe, ten rynek się zupełnie zmienił

Giełdowa spółka w kolejnych kwartałach spodziewa się pogorszenia marży. Zdaniem władz spółki będzie to zależne od miksu kontraktowego i rozstrzygnięć rewaloryzacyjnych.

W ocenie prezesa spółki Grzegorza Grabowskiego lepsze marże niż były, ciężko będzie komukolwiek uzyskać.

- Jeśli chodzi o Torpol, to na pewno marże będą niższe, ten rynek się zupełnie zmienił i struktura kontraktowa też – uważa Grzegorz Grabowski.

Portfela zamówień poznańskiej spółki ma wartość 1,65 mld zł netto.

Prezes Torpolu dodaje, że średnioważona, długoterminowa rentowność brutto wynosi ok. 6 proc., co w jego opinii jest bardziej normalną marżą, w rozumieniu tego, co było przez wiele lat w spółkach budowlanych.

- Trzeba też wziąć pod uwagę, że otoczenie konkurencyjne jest bardzo aktywne - dodał.

Marża brutto na sprzedaży Torpolu w I kwartale 2023 r. wyniosła 10,11 proc. Grzegorz Grabowski uważa, że w kolejnych kwartałach będzie ona niższa i dodaje, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie się zamykał miks kontraktowy.

- Drugi kwartał zależy od rozstrzygnięć związanych z tematami rewaloryzacyjnymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę gorsze marże na nowych postępowaniach, to możemy mówić o 7-9 proc. marży w drugim kwartale, ale jest to bardzo szacunkowe. W drugiej połowie roku będzie się to bliżej 6 proc. – mówi prezes Torpolu.

Grzegorz Grabowski wskazuje na zagrożenie, które polega na tym, że sytuacja firm z branży będzie trudna.

Torpol chce rozwijać się organicznie, ale nie wyklucza też akwizycji.

- Mocno rozwijamy się organicznie, ale akwizycje też dopuszczamy – wyjaśnia prezes Torpolu.

Jego zdaniem potencjalna akwizycja musi mieć uzasadnienie ekonomiczne i być uzupełnieniem kompetencji spółki albo wielkości i jakości portfela.

Torpol był i chce pozostać spółką dywidendową

Przypomnijmy, że w kwietniu 2023 zarząd Torpolu zarekomendował, by z zysku za 2022 rok 182,7 mln zł trafiło na zwiększenie kapitału rezerwowego, a pozostała część zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W październiku 2022 r. jeden z akcjonariuszy zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej. Zarząd spółki odrzucił propozycję.

- Nasza ocena sytuacji jest taka, że potwierdziliśmy przez wiele lat, że jesteśmy spółką dywidendową. Chcemy do takiej sytuacji wrócić, tylko musi pozwolić na to sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna, jeśli chodzi o otoczenie – mówi prezes Grabowski.

W poniedziałek, 22 maja, ok. godz. 13 spółka traci 4,45 proc. przy obrocie na poziomie 1,4 mln zł.

Grupa Torpol specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych typu szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.

Od 2014 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

38 proc. akcji ma Centralny Port Komunikacyjny; 9,87 proc. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne; 8,79 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Wartość rynkowa Torpolu to 391,87 mln zł.

