Torpol podsumowuje półrocze. Niższe przychody przy wyższej rentowności

Torpol przedstawił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Przychody Grupy wyniosły 491,0 mln, czyli o -16,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Zysk ze sprzedaży natomiast był większy i wyniósł 42,6 mln zł (więcej o 16,7 proc. r/r), EBITDA 38,2 mln zł (plus 21,2 proc. r/r), a EBIT 27,5 mln zł (plus 37,9 proc. r/r).

Aktualna wartość portfela zamówień to 1,2 mld zł netto bez udziału konsorcjantów.

Spółka reaguje na informacje związane z koronawirusem. Cały czas nie luzuje wprowadzonych rygorów i bardzo czujnie obserwuje rozwój wydarzeń. Wszystko po to, by móc zareagować odpowiednio wcześniej i uniknąć wstrzymania budów.

