Torpol z rekordowym zyskiem w 2020 r.

Zarząd Torpolu podał wstępne wyniki finansowe za rok 2020. Wynika z nich, że spółka osiągnęła w 2020 roku historycznie rekordowe zyski. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł niemal 100 mln zł (wzrost 33 proc. w skali roku), a zysk netto 48,6 mln zł (wzrost 64 proc.). Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość prawie 1,4 mld zł (to spadek o 13 proc.).





Optymizm na 2021 r.

Spółka z optymizmem patrzy na rok 2021 r.- Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, rok 2021 powinien być dla grupy Torpol porównywalny do 2020 roku, gdyż wynika to wprost z realizacji posiadanego portfela zleceń. Aktualnie skupiamy się na płynnej i terminowej realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w warunkach reżimu sanitarnego i utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności prowadzonych kontraktów, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w ogłaszanych postepowaniach przetargowych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej, dworców, ale również w sektorze tramwajowym i obiektów inżynieryjnych - mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.Zapewnia, że grupa jest dobrze przygotowana do obecnych warunków działalności.- Jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani do realizacji dużych, trudnych, wielobranżowych nowych projektów i czekamy na ich wypuszczenie przez zamawiających na rynek na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r. Jest to potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców oraz dostawców - dodaje Grzegorz Grabowski.Torpol zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym, specjalizacja spółki jest realizacja inwestycji kolejowych.