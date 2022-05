Torpol z mniejszą sprzedażą przez problemy z unijnymi funduszami, ale za to z większym zyskiem

Grupa Torpol w I kwartale 2022 roku osiągnęła blisko 208,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznacza spadek o 5,1 proc., ale zanotowała blisko 20,3 mln zł zysku netto, czyli o około 211 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku - wynika z raportu spółki.

Grupa Torpol w I kwartał 2022 roku osiągnęła blisko 208,4 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec około 219,5 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku.

Brak projektów z nowej perspektywy finansowej UE

Torpol wskazuje, że spadek przychodów ze sprzedaży o 5,1 proc. rok do roku jest efektem przede wszystkim braku na rynku projektów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 .

Spółka wyjaśnia ,że część projektów miała być ogłoszona w II połowie 2021 roku, ale na skutek zamrożenia dostępu do środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach programów FEnIKS, CEF2 oraz "niezatwierdzenia (na datę sprawozdania) Krajowego Planu Odbudowy" ich ogłoszenie zostało przesunięte poza I kwartał 2022 roku.

Główny segment operacyjny Torpolu to drogi kolejowe, który obejmuje generalne wykonawstwo usług budowy i modernizacji obiektów w branży budownictwa kolejowego. Na tym rynku głównym odbiorcą usług Topolu są PKP PLK.

Grupa Torpol w I kwartale 2022 w segmencie drogi kolejowe osiągnęła prawie 187,1 mln zł przychodów ze sprzedaży ( rok wcześniej - 204,1 mln zł) , czyli 89,8 proc. przychodów ogółem ze sprzedaży.

Przychody mniejsze, ale zysk w górę

Torpol zaznacza, że w I kwartale 2022 mimo spadku przychodów netto ze sprzedaży grupa zanotowała wyraźny wzrost zysku ze sprzedaży brutto (o 88 proc. rok do roku) oraz rentowności zysku ze sprzedaży brutto.

Stallo się to w głównej mierze dzięki osiągnięciu średniej rentowności na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów dla części kontraktów będących w końcowej fazie realizacji.

„Wyższa marża jest konsekwencją braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach, będących konsekwencją ostrożnościowego podejścia grupy do kalkulacji cen w ofertach przetargowych”- czytamy w raporcie Torpolu.

Zysk ze sprzedaży grupy Torpol w I kwartale 2022 wzrósł o 172,3 proc. rok do roku i wyniósł 22,5 mln zł, a zysk operacyjny grupy (EBIT) w I kwartale 2022 wyniósł 23 mln zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 168,6 proc. Natomiast zysk netto grupy Torpol za I kwartał 2022 roku wyniósł 20,3 mln zł wobec 6,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 211,3 proc.

