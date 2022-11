Torpol z mniejszymi przychodami, ale większym zyskiem

Torpol, zajmujący się budownictwem infrastrukturalnym, zanotował w trzecim kwartale 2022 roku spadek przychodów i wzrost rentowności.

Torpol miał w trzecim kwartale 2022 roku niespełna 270 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w okresie styczeń-wrzesień 730 mln zł. Oba okresy były gorsze niż rok wcześniej.

Torpol podaje, że spadek przychodów ze sprzedaży o 5,3 proc. rok do roku jest efektem niższego poziomu przychodów netto ze sprzedaży spółki TOG, co było związane z przesunięciem rozstrzygnięć istotnych postępowań na drugi i trzeci kwartał 2022 roku. Ponadto wpływ na obecną skalę działalności spółki miała niska aktywność głównego zamawiającego w 2021 roku (brak projektów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 na rynku, z których część miała być ogłoszona w drugiej połowie 2021 roku, jednak na skutek zamrożenia dostępu do środków pochodzących z funduszy unijnych, głównie w ramach programów FEnIKS, CEF2 oraz Krajowego Planu Odbudowy, ich ogłoszenie zostało przesunięte głównie na drugi kwartał 2022 roku).

Zysk operacyjny na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 122,5 mln zł (wzrost o 157 proc. rok do roku).

- Grupa wyraźnie poprawiła wynik na działalności finansowej. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 10,2 mln zł (wobec -2,5 mln zł rok wcześniej), co jest spowodowane głównie uzyskaniem wyższego poziomu przychodów z tytułu odsetek od depozytów w wyniku wzrostu stóp procentowych oraz wyceną rozliczeń długoterminowych (kwot zatrzymanych). Podsumowując, zysk netto a 3 kwartały 2022 roku był rekordowy w historii działalności grupy i wyniósł 105,8 mln zł wobec 36 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 193,9 proc. rok do roku - podała spółka.

Torpol specjalizuje się w budowie stacji oraz linii kolejowych tramwajowych.

