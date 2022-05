Torpol z rekordowym zyskiem i nadzieją na odblokowanie KPO

Grupa Torpol zanotowała w I kwartale 2022 r. najwyższe zyski, mimo mniejszych przychodów, w swojej historii. Teraz wiele zależy o napływu do Polski środków unijnych. Wartość wszystkich ofert złożonych przez spółkę w przetargach PKP Polskich Linii Kolejowych do końca marca 2022 r. wyniosła około 8,72 mld zł netto.

Szczegółowe wyniki Torpol przedstawił w piątek 20 maja w raporcie. Dziś skomentował je prezes firmy Grzegorz Grabowski.

Jak powiedział, firmie udało się ograniczyć materializację zakładanych w wycenie ryzyk a część kontraktów zrealizowano z wyższą od planowanej marżą.

Głównym wyznaniem na kolejne kwartały jest budowa portfela zleceń. Dlatego niezmiernie cieszą nas ostatnio ogłoszone postępowania oraz zapowiedzi szybkiego uruchomienia środków z funduszy europejskich w ramach KPO - dodał Grzegorz Grabowski.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 31 mln zł (+88 proc. rok do roku), EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniosła 29 mln zł (+104 proc. rdr.) a zysk netto około 20,3 mln zł (+211 proc. rdr.). Przychody netto ze sprzedaży to ponad 208 mln zł (-5 proc. rdr.).

Portfel zamówień grupy na koniec 1 kwartału 2022 roku wynosił niespełna 1,1 mld zł netto. Grupa nie posiada zadłużenia netto i jest, jak podano w komunikacie prasowym, w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa - ok. 0,47 mld zł na koniec marca br. (+10 proc. kdk.).

Jak zwrócił uwagę Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu, I kwartał 2022 r. był to najlepszy pierwszy kwartał w historii działalności spółki. To efekt pełnej zaangażowania pracy załogi, optymalizacji procesów technologicznych i logistycznych, dobrej współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz z zamawiającym i inżynierem kontraktu. Dzięki temu udało się firmie skutecznie ograniczyć materializację zakładanych w wycenie ryzyk i część kontraktów zrealizować z wyższą od planowanej marżą.

- Głównym wyznaniem na kolejne kwartały jest budowa portfela zleceń. Dlatego niezmiernie cieszą nas ostatnio ogłoszone postępowania oraz zapowiedzi szybkiego uruchomienia środków z funduszy europejskich w ramach KPO. Oznacza to bowiem, iż wkrótce możliwe będzie zwiększenie ilości postępowań przetargowych, na które czeka branża budowlana i których potrzebuje cała polska gospodarka. Mam nadzieję, że wiele rozstrzygnięć tych podstępowań przetargowych nastąpi jeszcze w tym roku - powiedział Grzegorz Grabowski.

Czytaj także: Gra o przetrwanie na rynku budownictwa kolejowego. Brakuje kasy z Unii

W 2022 roku PKP PLK ogłosiły 14 postępowań przetargowych na łączną, szacunkową kwotę ponad 12 mld zł netto. Wartość wszystkich ofert złożonych przez spółkę do końca marca br. wyniosła ok. 8,72 mld zł netto. Do końca pierwszego półrocza br. Torpol planuje złożyć oferty w pozostałych 5 postępowaniach organizowanych przez PKP PLK. Postępowania organizowane przez PKP PLK są postępowaniami dwustopniowymi, w których ostateczna wartość ofert będzie ustalana po przeprowadzeniu aukcji elektronicznych.

Szansa w CPK

Spółka bierze również aktywny udział w postępowaniach organizowanych przez inne podmioty, m.in. podjęła decyzję o złożeniu aplikacji w postępowaniu organizowanym przez Centralny Port Komunikacyjny dotyczącym Wstępnych Konsultacji Rynkowych z generalnymi wykonawcami w komponencie kolejowym.

- CPK ma szanse stać się największym po PKP PLK polskim zarządcą sieci kolejowej w najbliższych latach, który będzie odpowiedzialny za realizację projektów kolejowych o wartościach zbliżonych do tych, które planuje podstawowy odbiorca naszych usług. Dlatego jesteśmy zainteresowani aktywnym udziałem w prowadzonych konsultacjach rynkowych oraz późniejszej realizacji ogłaszanych postępowań. Działania te pozwolą na dalszy rozwój spółki oraz dywersyfikację podmiotowej działalności w zakresie infrastruktury kolejowej - dodał prezes.

Sektor Oil & Gas

Konsekwentnie rozwijana jest również działalność operacyjna spółki Torpol Oil & Gas (TOG) która stopniowo umacnia swoją pozycję w sektorze oil&gas oraz zwiększa skalę działalności. Spółka zależna zbudowała rekordowy portfel zamówień o wartości ok. 112,7 mln zł netto. TOG wspólnie z Tropolem uczestniczą obecnie w postępowaniach przetargowych o łącznej szacunkowej wartości ponad 680 mln zł netto.

Czytaj także: W Grupie Azoty ZAK zakończono dwie warte ponad 36 mln zł inwestycje

Grupa w 2022 roku planuje wydać na inwestycje ok. 22,9 mln zł, głównie na zakup urządzeń i maszyn

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl