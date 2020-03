Toruń: Miasto podpisało umowę z generalnym wykonawcą przebudowy mostu im. Piłsudskiego

Prezydent Torunia podpisał we wtorek umowę z generalnym wykonawcą przebudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Inwestycja kosztowała będzie ok. 122,8 mln zł i ma się zakończyć w ciągu najbliższych 20 miesięcy.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum).

"Jesteśmy przygotowani do realizacji tej inwestycji. Środki na ten cel, uchwałą rady miasta, zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jako mieszkańcy będziemy z wielką uwagą przyglądali się postępom robót. Chodzi o to, aby podnieść jakość i standard korzystania z tego leciwego obiektu, który udostępniony w naszym mieście został w 1934 roku. Ta interwencja ma zapewnić bezpieczne i sprawne korzystanie z mostu. Jest ona niezbędna, konieczna i oczywista" - podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Przebudowa mostu obejmie poszerzenie chodników, na których znajdują się ciągi piesze i rowerowe do 4,2 m, co ma pozwolić na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie przez Wisłę.

"Wykonawca naprawi także istniejącą płytę mostu. Wykonane zostanie nowe wyposażenie na obiekcie: klapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja i bariery drogowe" - wskazał dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Rafał Wiewiórski.

Zakres prac obejmie także m.in. czyszczenie i naprawdę przyczółków mostu i filarów; przebudowę sieci zlokalizowanych na obiekcie i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją.

Powstaną również punkty widokowe i zejścia na Kępę Bazarową (lewobrzeże) oraz Bulwar Filadelfijski (prawy brzeg, okolice Starego Miasta wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO).

"W pierwszym etapie prac wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Rozpoczęcie tych prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę Ministra Energii na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego przez wojsko" - poinformowała rzecznik prasowa MZD w Toruniu Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Most im. Piłsudskiego, z którego roztacza się widok na panoramę Torunia, jest najstarszą z istniejących w mieście przepraw drogowych.

Pochodzi z początku XX w. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł most oddano do użytku w 1932 r. Most został wysadzony w 1939 r. przez wycofujące się wojsko polskie, po kolejnej odbudowie wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 r.

Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 r., a drugą - w 2011 r. W 2013 r. otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.