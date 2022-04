Toruń: Zakończyła się rozbudowa mostu im. Piłsudskiego

Zakończyła się rozbudowa mostu drogowego przez Wisłę im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponad stuletnia przeprawa zyskała szerokie ścieżki dla pieszych i rowerzystów, punkty widokowe, windy, zejście na plażę oraz pochylnię dla osób mających problemy z poruszaniem się.

"Ze wszystkich udogodnień można korzystać od soboty. Inwestycja była realizowana od marca 2020 roku Wykonawcą prac było konsorcjum firm Intop Warszawa (lider) i Euro-Darmal z Kamiennej Góry (partner). Całkowita wartość to około 132 mln zł" - podkreśliła rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg Agnieszka Kobus-Pęńsko.

W czasie rozbudowy mostu powstało kilka nowych elementów, a niektóre istniejące zostały zmodernizowane. Przebudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Przed przebudową miał zaledwie 2 m szerokości. W ramach inwestycji wykonano poszerzenie wsporników chodnikowych, na których z paneli kompozytowych wybudowano zupełnie nowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów o szerokości 4,2 m. Pozwoliło to na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego po obu stronach mostu.

W ramach inwestycji wyczyszczono i naprawiono oblicowania kamienne przyczółków mostu i filarów, przebudowano sieci zlokalizowane na obiekcie i infrastrukturę techniczną kolidującą z inwestycją. Wykonano naprawy istniejącej płyty pomostu oraz wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji stalowej pomostu. Obiekt zyskał nowe nawierzchnie jezdni i chodników, bariery drogowe i odwodnienie. Cała konstrukcja stalowa została zabezpieczona antykorozyjnie.

Zadbano również o skomunikowanie obiektu z nadwiślańskim Bulwarem Filadelfijskim, Kępą Bazarową, Zamkiem Dybowskim i miejską plażą. Wykonano schody na Kępę Bazarową i plażę miejską oraz nowe zejście na bulwar wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Powstała pochylnia dla rowerzystów, rodzin z małymi dziećmi i osób poruszających się na wózkach.

Na moście powstały trzy punkty widokowe. Pierwszy został zlokalizowany od strony Bydgoskiego Przedmieścia i można z niego podziwiać m.in. Zamek Dybowski, a z pozostałych dwóch roztacza się widok na Stare Miasto.

Most zyskał nową iluminację i oświetlenie. Istnieje możliwość sterowania iluminacją. Na co dzień obiekt jest podświetlony w odcieniach bieli, ale można zmieniać kolorystykę w zależności od okazji. Na przykład 18 stycznia w rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski most przybrał miejskie barwy biało-niebieskie, a w Boże Narodzenie i Nowy Rok był rozświetlony w różnych kolorach.

Konstrukcja mostu im. Piłsudskiego pochodzi z początku XX wieku. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł most oddano do użytku w 1932 roku. Został jednak wysadzony w 1939 roku przez wycofujące się wojsko polskie, a po kolejnej odbudowie wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 roku.

Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 roku, a drugą - w 2011 roku. W 2013 roku otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.

