Toruński most drogowy im. Piłsudskiego zostanie przebudowany

Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w centrum Torunia zostanie gruntownie przebudowany, a prace mają ruszyć wiosną. Na czas wyłączenia przeprawy z użytkowania zostanie postawiony składany most i powstaną drogi dojazdowe do niego.

Niedawno Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę mostu wraz z budową i rozbiórką mostu tymczasowego oraz przetargi na drogi dojazdowe do przeprawy.



W pierwszym etapie inwestycji, przewidzianym na 2020 r., zaplanowano remont nawierzchni mostu, czyszczenie i malowanie elementów znajdujących się nad jezdnią. Na czas tych prac postawiona zostanie przeprawa tymczasowa na przedłużeniu ul. Przybyszewskiego (z dojazdem do pl. Skalskiego) na prawym brzegu rzeki i ul. Zagrodowej (z dojazdem do ul. Nieszawskiej) na drugim brzegu.

W 2021 r. planowany jest remont chodników i wykonanie wszystkich niezbędnych prac pod mostem. Rozłożenie prac w czasie związane jest z koniecznością zdemontowania mostu tymczasowego na zimę.

W ramach przebudowy mostu m.in. poszerzone zostaną ścieżki dla pieszych i rowerzystów, powstaną punkty widokowe, zejście na Kępę Bazarową na lewym brzegu, a zejście na Bulwar Filadelfijski na prawym brzegu zostanie wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.



Inwestor chce, żeby w czasie przebudowy mostu utrzymać ruch pieszych. Dlatego w przetargu przewidziano za to dodatkowe punkty.

Konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem przęseł i sprzętem montażowym miasto pozyskało nieodpłatnie z rezerw strategicznych państwa. Most będzie dostępny dla samochodów do 3,5 t i służb ratunkowych, ale nie będą mogli korzystać z niego piesi.

Most im. Piłsudskiego, z którego roztacza się widok na panoramę Torunia, jest najstarszą z istniejących w mieście przepraw drogowych.

Pochodzi z początku XX w. Pierwotnie został wzniesiony w latach 1907-1910 w Opaleniu (obecnie woj. pomorskie), ale w latach 1928-29 rozebrano go i w częściach przeniesiono do Torunia. Po dobudowaniu trzech przęseł, most oddano do użytku w 1932 r. Most został wysadzony w 1939 r. przez wycofujące się wojsko polskie, a po odbudowaniu wysadzony przez wycofujących się Niemców i znów odbudowany w 1950 r.

Przez wiele lat był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Kolejną przeprawą był most autostradowy im. Armii Krajowej, z którego jedną nitkę oddano do użytku w 1998 r., a drugą - w 2011 r. W 2013 r. otwarty został most im. gen. Elżbiety Zawackiej.