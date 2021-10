Towary dotrą szybciej koleją na Śląsku

Na trasie od Bytomia do Maciejowa Północnego w Zabrzu wymieniono tory. Po nowych torach poruszają się także pociągi na odcinku Dorota (Sosnowiec) – Sosnowiec Jęzor. Trwają roboty w stronę mysłowickiej Brzezinki. Szybszy i sprawniejszy przewóz towarów koleją w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym jest możliwy m.in. dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych za ponad 350 mln zł, dofinasowanej z POIiŚ.

Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość, tzn. będzie mogło kursować więcej składów z ładunkami.

Będą to prace łącznie na długości 47 km torów i sieci trakcyjnej wraz z wymianą 56 rozjazdów.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.



Jak informują PKP PLK, zakończyły się prace torowe na linii łączącej Bytom z Gliwicami. Pociągi towarowe jeżdżą już szybciej i sprawniej po dwóch nowych torach na zmodernizowanym odcinku Bytom – Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice – Maciejów Północny. Od grudnia pojadą one z prędkością do 100 km/h – to trzykrotnie szybciej niż przed modernizacją, kiedy jeździły z prędkością 30 km/h.



Co ważne, mimo szybszej jazdy składów transport towarów przebiega bezpieczniej i ciszej. Poziom hałasu i wibracji został zredukowany, dzięki zastosowaniu szyn bezstykowych oraz zabudowie ekranów akustycznych. Ograniczyło to oddziaływanie kolei na otoczenie.

PKP PLK zwracają uwagę, że na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym wpłynął remont obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktu kolejowego na szlaku Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice. Prace na odcinku Bytom – Maciejów Płn. objęły wymianę ok. 18 km torów, 30 km sieci trakcyjnej i 21 rozjazdów. Odnowiono też trzy nastawnie – jedną w Maciejowie Północnym i dwie w Zabrzu Biskupicach, skąd dyżurni ruchu dbają o bezpieczne kursowanie pociągów. Do położenia nowych torów wykorzystano ponad 112 tys. ton kruszywa, czyli tyle, ile zmieściłoby się w ok. 2200 wagonach. Położono też ponad 30 tys. sztuk podkładów.



Inwestycja obejmuje także trasę od posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu do Mysłowic Brzezinki. Część prac już została wykonana: wymieniono ok. 7 km torów i sieci trakcyjnej na linii Dorota – Sosnowiec Jęzor. Roboty przeniosły się na odcinek od Sosnowca Jęzora do Mysłowic Brzezinki. W IV kwartale planowane jest rozpoczęcie przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn.

Szybciej, ekologicznie

