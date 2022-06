Trakcja nie wypłaci dywidendy. Wszystko idzie na kapitał zapasowy

Zysk netto Trakcji za 2021 rok ma być w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Tym samym spółka nie wypłaci dywidendy.

Rada nadzorcza firmy budowlanej Trakcja pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu, aby zysk netto spółki za 2021 rok w wysokości 3 854 534,70 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy - wynika z komunikatu firmy.

Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 rok podejmie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Przychody Trakcji wzrosły

W 2021 roku Trakcja wypracowała przychody w wysokości 792,762 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Koszt własny sprzedaży zwiększył się o 15 proc. i sięgnął 777,471 mln zł. Marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła w 2021 roku 1,9 proc. wobec -3,8 proc. w 2020 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 15 291 tys. zł i wzrósł o 39 791 tys. zł, czyli o 162 proc. w porównaniu do 2020 r. Zysk netto to 3 854 534,70 zł.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Jeszcze w tym roku może zmienić większościowego udziałowca na PKP Polskie Linie Kolejowe.

