Trakcja PRKiI z potężną stratą za 2019 rok. Teraz ma być już lepiej

W roku 2019 skumulowały się negatywne efekty i błędy przeszłości - podkreślił w komentarzu do ubiegłorocznych wyników Marcin Lewandowski, prezes Trakcji PRKiI. Jednocześnie wyraził przekonanie, że grupa wkrótce wróci do odbudowywanie swojej wartości i rentowności.

Wyjście na prostą

Dodał, że wśród nich należy wymienić niestabilną podaż kontraktów, ponadprzeciętny wzrost cen materiałów i podwykonawców, niedobory na rynku pracy, a brak waloryzacji kontraktów.- Oprócz braku efektywnego systemu kompensującego nieprzewidywalny wzrost kosztów, sytuację dodatkowo pogorszył problem rozstrzygania roszczeń kontraktowych - stwierdził prezes.- Niejasne reguły, długie procedowanie oraz subiektywna arbitralność ze strony partnera publicznego dodatkowo spowodowały wzrost ryzyka obciążającego działalność grupy - zaznaczył.Te wszystkie czynniki - jak ocenił Lewandowski - miały decydujący wpływ na „drastyczne pogorszenie płynności finansowej grupy Trakcja, w rezultacie czego spółka była zmuszona przeprowadzić głęboką restrukturyzację finansową”.Prezes przypomniał, że wsparcia firmie udzieliły największe instytucje finansowe w kraju - w tym Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, jak i banki dotychczas finansujące grupę, ubezpieczyciele oraz pozostali akcjonariusze.Spółka pozyskała ponad 400 mln zł nowych instrumentów finansowych, zaś łączna wartość programu refinansowania to ok. 1,2 mld zł.- Dzięki pomyślnej restrukturyzacji mogliśmy podpisać nowe kontrakty o wartości ponad 750 mln zł oraz powrócić do aktywnej działalności we wszystkich dotychczasowych branżach i skoncentrować się na projektach najbardziej perspektywicznych - wskazał prezes.- Jestem przekonany, że zamknięcie całego procesu restrukturyzacji finansowej wraz z wdrożonym programem naprawczym przyniosą w najbliższym okresie wzrost wartości firmy oraz systematyczną poprawę rentowności - podsumował.