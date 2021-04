Trakcja zmniejszyła stratę

Trakcja zakończyła 2020 rok stratą w wysokości 109,9 mln zł – ponad dwuipółkrotnie mniejszą niż rok wcześniej – wynika ze sprawozdania finansowego grupy opublikowanego w czwartek. Niższe o 7 proc. były również przychody.

W 2020 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 1,34 mld zł, które zmniejszyły się o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – czytamy w raporcie spółki. Spółka podkreśla jednak, że koszt własny sprzedaży spadł w tym samym okresie o 12 proc. – do 1,33 mld zł.



zobacz też: Trakcja po trzech kwartałach na mniejszym minusie



Wynik brutto ze sprzedaży grupy w 2020 roku osiągnął wartość 11,3 mln zł, co stanowi wzrost o 82,2 mln zł (w 2019 roku było 70,9 mln zł na minusie).



zobacz też: Trakcja z umową z samorządem na 28,3 mln zł



Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik brutto ze sprzedaży należy wymienić aktualizację budżetów kontraktów, przeprowadzoną w czwartym kwartale 2020 roku, której łączny wpływ na wynik wyniósł minus 23,3 mln zł - podkreśla spółka.



Grupa Trakcja osiągnęła stratę netto za 2020 rok w kwocie 109,99 mln zł. - Strata netto Grupy zmniejszyła się o 61 proc. w porównaniu do 2019 roku – podkreśla spółka.

Portfel zamówień Trakcji wynosił na koniec 2020 roku 1,76 mld zł, z których 59,2 mln zł stanowią umowy podpisane w ubiegłym roku. Trakcja złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach publicznych, nierozstrzygnięte do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, na łączną kwotę 711,2 mln zł.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl