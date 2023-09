Trakcja znacząco zmniejszyła stratę, ale zadłużona jest po uszy

Grupa Trakcja w I półroczu 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 772 mln zł, o 39 proc. większe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Firma odnotowała stratę 17,6 mln zł, o wiele mniejszą niż wcześniej, kiedy wynosiła 229,6 mln zł.

Grupa Trakcja zakończyła I półrocze 2023 r. zyskiem brutto ze sprzedaży w kwocie 29 mln zł, co stanowi wzrost o 157 mln zł w stosunku do I półrocza 2022 roku, kiedy to strata brutto wyniosła 128 mln zł. Marża zysku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 3,8 proc. i była o 26,8 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Co najsilniej wpłynęło na poziom marży zysku brutto?

Czynnikiem, który miał najistotniejszy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży I półrocza 2023 r., było odnotowanie zysku brutto ze sprzedaży w jednostce dominującej - spółce Trakcja - oraz w spółce zależnej AB Kauno Tiltai.

Wysokość zysku w jednostce dominującej wynika przede wszystkim z dokonanych w II kwartale 2023 roku cyklicznych przeglądów kontraktów, których wpływ na wynik II kwartału 2023 roku był dodatni i wyniósł 16 mln tys. zł.

Główne czynniki, które w największym stopniu pozytywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji budżetów w jednostce dominującej to: uzgodnienie zakończenia procesu mediacji dotyczącego jednego z kontraktów, zwiększenie wartości waloryzacji kontraktowej, rozpoczęcie realizacji nowych kontraktów. Jednocześnie negatywnie na kwotę aktualizacji wpłynęło ujęcie wyższych kosztów podwykonawców i aktualizacja założeń dotycząca przychodów zmiennych. Ponadto w wyniku cyklicznego przeglądu kontraktów wpływ przeprowadzonej aktualizacji budżetów kontaktów na wynik I kwartału był ujemny i wyniósł 8,3 mln zł.

Duże zadłużenie finansowe spółki. Rozmowy z bankami i ubezpieczycielami

Grupa Trakcja dysponowała na koniec I półrocza 2023 roku środkami pieniężnymi w wysokości 21 mln zł przy jednoczesnym łącznym zadłużeniu finansowym z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego w wysokości 313,6 mln zł.

Jak czytamy w opublikowanym w środę wieczorem, 27 września, raporcie spółki, prowadzi ona szeroko rozwiniętą współpracę z bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych umożliwiających realizowanie zaplanowanych kontraktów budowlanych.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. kurs akcji Trakcji spadł o 4,34 proc. w czwartek rano, 28 września, za jedną akcję płacono 1,44 zł.

Głównym przedmiotem działalności Trakcji jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową. Spółka wchodzi w skład grupy PKP PLK.