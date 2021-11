Tramwaje Śląskie przebudują torowisko w Zabrzu

W ciągu roku ma zostać przebudowany ponad 3-km odcinek linii tramwajowej nr 3 w zabrzańskiej dzielnicy Mikulczyce. W piątek Tramwaje Śląskie podpisały umowę na to 26. już zadanie tego typu w swoim unijnym projekcie modernizacji infrastruktury w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Chodzi o przebudowę torowiska tramwajowego w Zabrzu od pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego, łącznie z pętlą.

Obecnie kursuje tamtędy linia nr 3 z dzielnicy Mikulczyce, przez centrum miasta, do dzielnicy Makoszowy.

Najtańszą ofertę, za 27,8 mln zł brutto, złożyła firma NJN Damian Kłosek z Knurowa. Operator tramwajów zarezerwował dotąd pod kątem tego postępowania 17,9 mln zł brutto, jednak zdecydował się na zawarcie umowy.

Taniej nie będzie

Zmiany własnościowe?

W ostatnich miesiącach w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trwają rozmowy nt. objęcia przez GZM ew. nowych udziałów w należącej do 12 gmin spółce Tramwaje Śląskie lub też przejęcia udziałów tej spółki od gmin. Pozwoliłoby to m.in. na współfinansowanie unijnych inwestycji TŚ bezpośrednio przez Metropolię, a nie, jak dotąd, przez miasta.



Tramwaje Śląskie prowadzą inwestycje m.in. w Zabrzu w ramach unijnego projektu, obejmującego całą sieć tramwajową w GZM. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnej dotacji). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 55 tramwajów.



Spółka Tramwaje Śląskie należy do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

