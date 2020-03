Tramwaje Śląskie przez rok wyremontują kolejny odcinek linii w Rudzie Śląskiej

Samorządowa spółka Tramwaje Śląskie zmodernizuje blisko 3 km linii tramwajowej między dzielnicą Rudy Śląskiej – Chebziem, a granicą tego miasta z Bytomiem. W poniedziałek podpisano wartą 25,8 mln zł umowę brutto na wykonanie zakładanych na rok prac ze spółką Tor-Krak.

Prawie 3-kilometrowym fragmentem trasy, w większości jednotorowym, kursuje linia nr 9, łącząca Bytom z Chorzowem przez Rudę Śląską i Świętochłowice.

"Popularna +dziewiątka" to linia bardzo ważna w układzie komunikacyjnym miasta, problemem jest jednak jej stan. Modernizacja torowiska jest kluczowa dla zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków podróży" - powiedziała cytowana w poniedziałkowej informacji TŚ prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

"Pracujemy nad tym razem z Tramwajami Śląskimi od kilku lat, czego efektem był dotychczas przeprowadzony w 2017 r. remont odcinka przy ul. Niedurnego. Cieszę się, że zrealizowany zostanie kolejny etap i mam nadzieję, że modernizacji doczekają się także pozostałe rudzkie odcinki" - dodała Dziedzic.

Prace na innym odcinku tej linii w Rudzie Śląskiej - niespełna kilometrowym fragmencie wzdłuż ul. Niedurnego, w sąsiadującej z Chebziem dzielnicy Nowy Bytom, zakończyły się ponad dwa lata temu. Był to pierwszy element trwającego unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w konurbacji katowickiej.

Prace na ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej trwały od marca do listopada 2017 r. i kosztowały niespełna 3,9 mln zł netto. Wykonała je również firma Tor-Krak.

W lutym br. ten sam wykonawca złożył najtańszą ofertę na remont odcinka linii nr 9 wzdłuż ul. Goduli w dzielnicy noszącej to samo nazwisko dawnego przemysłowca - od granicy z Bytomiem do Chebzia. W przetargu, którego budżet Tramwaje Śląski określiły na 34,9 mln zł, Tor-Krak zaoferował wykonanie prac za 25,8 mln zł brutto; w budżecie nie zmieścił się tylko jeden oferent.

Zakres prac przewiduje ułożenie ok. 2,9 km nowych torów od wiaduktu kolejowego w Chebziu do granicy z Bytomiem, wraz z budową nowej mijanki w rejonie skrzyżowania z ulicą Młyn Szombierski. Prace mają zostać wykonane w ciągu roku od podpisania umowy.

Na czas realizacji prac konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu tramwajowego i samochodowego. Ponieważ modernizowany będzie odcinek jednotorowy, w miejsce tramwajów uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Zmiany dotkną też kierowców: wykonawca będzie musiał zająć część przylegającej do torów drogi.

Bieżące informacje o utrudnieniach mają pojawiać się na stronach Tramwajów Śląskich i rudzkiego magistratu. "W pierwszej kolejności musimy uzyskać od wykonawcy szczegółowy harmonogram robót, zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i dokonać przekazania placu budowy, a to zwykle trwa kilka tygodni" - wyjaśnił cytowany prezes TŚ Bolesław Knapik.

Tramwaje Śląskie prowadzą to zadanie w ramach projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakładał do niedawna remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (ostatnio z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk biegnących od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim przekracza 340 km toru pojedynczego, w tym niespełna 30 km w zajezdniach. Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, ponad 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie oraz Świętochłowice.