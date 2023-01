Tramwaje Śląskie zerwały umowę na remont linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach

Tramwaje Śląskie zerwały umowę z konsorcjum spółek z grupy NDI na remont torowiska linii nr 14 w centrum Mysłowic. Zamawiane wspólnie przez miasto i tramwajarzy prace miały być zakończone w grudniu ub. roku; zaawansowanie w części tramwajowej szacowane jest na 30 proc.

Wartą 52,8 mln zł brutto umowę na wykonanie inwestycji spółka Tramwaje Śląskie oraz władze miasta podpisały w maju 2021 r.

Całość robót - w dwóch zakresach - tramwajowym i miejskim, obejmującym drogi i podziemną infrastrukturę - miała zostać wykonana do 30 września 2022 r.

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, już wcześniej, uznając zgłaszane przez wykonawcę przyczyny, spółka zgodziła się na aneks, przesuwający termin realizacji w zakresie tramwajowym na 5 grudnia ub. roku.

"Wykonawca miał zatem w sumie niemal 19 miesięcy na wykonanie zadania. Tymczasem po tym okresie stan realizacji prac szacujemy na około 30 proc. To zadanie jest elementem projektu dofinansowanego środkami unijnymi i musi zostać zrealizowane oraz rozliczone do końca 2023 r. W przeciwnym razie stracimy unijne fundusze" - wyjaśnił Zowada.

Zaznaczył, że mimo wielu działań ze strony zamawiającego, tempo prac było niewystarczające, dlatego zarząd TŚ zdecydował o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy. Jednocześnie Tramwaje naliczyły generalnemu wykonawcy karę wynikającą z zapisów umowy i wezwały NDI do przystąpienia we wtorek 10 stycznia do inwentaryzacji wykonanych robót.

Poprawić jakość bardzo zniszczonych wcześniej torów i ulic

Jak zasygnalizował Zowada, po wykonaniu prac inwentaryzacyjnych i przygotowaniu dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie robót.

Przygotowane w poprzednich latach przedsięwzięcie ma poprawić jakość bardzo zniszczonych wcześniej torów i ulic wzdłuż przecinającej śródmieście Mysłowic tramwajowej linii nr 14, która łączy tamtejszy dworzec kolejowy i centrum tego miasta z centrum Katowic. Wspólnymi zamawiającymi byli miejscowy magistrat (w części drogowej) oraz samorządowa spółka Tramwaje Śląskie (w części tramwajowej).

Najważniejsze elementy inwestycji to budowa dwutorowej linii tramwajowej w miejsce jednotorowej i budowa ronda w miejsce problematycznego skrzyżowania.

Założono modernizację i rozbudowę blisko 1,5-kilometrowego odcinka linii tramwajowej w jezdni ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców oraz pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego i torowiska wydzielonego do mostu nad Przemszą. W sumie to prawie 5 km toru pojedynczego.

W zakresie miejskim Mysłowice zamówiły m.in. przebudowę wszystkich pozostałych elementów infrastruktury: chodników i przejść dla pieszych, krawężników, jezdni, miejsc postojowych, zatok autobusowych, zieleńców, oświetlenia ulicznego i całej infrastruktury podziemnej.

Inwestorem zakresu torowego są Tramwaje Śląskie

Część drogową finansuje samorząd Mysłowic. Przewoźnik i miasto prowadziły pod tym kątem wspólny przetarg od listopada 2020 r. Cena najtańszej oferty spółek z grupy NDI, z którymi w maju 2021 r. podpisano umowę, wynosiła 52,8 mln zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono wówczas na koniec września 2022 r.

Tramwaje Śląskie prowadzą swoją część zadania w unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona jednak 1,5 mld zł. Modernizacja zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.

Samorząd Mysłowic do swojej części inwestycji pozyskał wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z informacjami lokalnych mediów na poziomie 1 mln zł. Pierwotnie miasto zabezpieczyło pod kątem szacowanego na ok. 75 mln zł przedsięwzięcia kwotę 22,8 mln zł.

