Trasa S6 z rządowym finansowaniem

W czerwcu 2020 r. rząd zdecydował o powrocie do tradycyjnej ścieżki realizacji trasy S6, co pozwoli na szybsze przetargi niż w formule ppp - podało w środę Ministerstwo Infrastruktury. Na budowę S6 przeznaczono dodatkowo 9,1 mld zł - przypomniało MI.

Jak zaznaczyło ministerstwo w komunikacie, środki na budowę S6 będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Na budowę S6 przeznaczono dodatkowo 9,1 mld zł. Dzięki temu powstaną kolejne odcinki tej trasy:



- obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, 31,7 km, ok. 2,2 mld zł,



- odc. Lębork - DK 6, 22 km, ok. 1,4 mld zł,



- Koszalin - Słupsk, 46,2 km, ok. 2,6 mld zł,



- Słupsk - Lębork, 49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Przetargi na większość ww. odcinków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, co pozwoli na udostępnienie trasy kierowcom w 2025 roku - podało MI.