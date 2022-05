Troski polskiego budownictwa szybko się nie skończą

- Nie musimy się nawzajem przekonywać, że wzrost cen na polskim rynku budowlanym w latach 2021-22 ma charakter bezprecedensowy i nadzwyczajny – wskazuje Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Na rynku budowlanym padają kolejne rekordy. Mamy rekordową dynamikę cen materiałów budowlanych analizowanych przez Grupę PSB.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa notuje najwyższy w historii odsetek firm budowlanych, które uznają ceny materiałów jako barierę działalności.

Najwyższy jest też w historii wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS.

Damian Kaźmierczak podkreśla, że rekordów mamy więcej, chodzi np. o ceny paliw i energii czy tempo wzrostu wynagrodzeń.



Co będzie dalej, zastanawia się Damian Kaźmierczak. W jego ocenie jest kilka przesłanek, które mogą wskazywać, że ceny materiałów osiągnęły już szczyt i zaczną się stabilizować.

Czytaj też: Branża budowlana sobie poradzi, ale...



Główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa argumentuje: polskie budownictwo hamuje, głównie w segmencie prywatnym. - Spadnie więc popyt na materiały: w kwietniu br. produkcja budowlano-montażowa obniżyła się w stosunku do marca o prawie 6 proc. A spadki w kwietniu zdarzają się bardzo rzadko, bo to przecież początek sezonu budowlanego – analizuje Damian Kaźmierczak.



Co więcej, w gospodarce światowej nadchodzi spowolnienie, które zwiększa szansę na korektę cen surowców wykorzystywanych m.in. do produkcji materiałów budowlanych (np. ruda żelaza, miedź, aluminium, cyna, cynk, drewno itp.).



A także firmy coraz wolniej podnoszą ceny robót budowlanych. W kwietniu br. wzrost wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej GUS był mniejszy niż w trzech poprzednich miesiącach.



- Trudno jednak przewidywać, by ceny materiałów mogły być tak niskie jak przed COVID-19, bo bardzo mocno rosną koszty ich wytworzenia, z powodów rekordowych cen energii i paliw, presji płacowej, bardzo mocnego wzrostu płacy minimalnej w 2023 r., niekończących się problemów w łańcuchach dostaw na świecie – uważa Damian Kaźmierczak.

Do tego dochodzi ogromna niepewność co do kierunku rozwoju wojny w Ukrainie i stanu chińskiej gospodarki, której funkcjonowanie jest zaburzone przez lockdowny z powodu COVID-19.

- Pamiętajmy też, że po 2022 r. pojawi się silny popyt na materiały ze strony budownictwa infrastrukturalnego, które zacznie stopniowo przyspieszać. Z tyłu głowy musimy mieć także kwestię odbudowy Ukrainy. Zupełnie nie wiadomo kiedy ona się rozpocznie, ale gdy już się zacznie, to na pewno wygeneruje potężny popyt na materiały z Polski. Efektem będzie kolejny wzrost cen materiałów na polskim rynku budowlanym – dodaje Damian Kaźmierczak.



W jego ocenie, troski polskiego budownictwa szybko się nie skończą.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl