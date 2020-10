Trudne miesiące przed budownictwem

Aktywność w budownictwie pozostanie na obniżonym poziomie w najbliższych miesiącach - ocenił we wtorkowym komentarzu Credit Agricole. Według analityków w IV kw. br. i I kw. 2021 r. produkcję budowlano-montażową będzie ograniczać druga fala pandemii, która m.in. obniży inwestycje firm.

Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2020 r. spadła o 9,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

Główny ekonomista banku Jakub Borowski zwrócił uwagę, że produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się we wrześniu o 9,8 proc. rdr wobec spadku o 12,1 proc. w sierpniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (-10,6 proc.).

"Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu z sierpniem. Oznacza to, że jej odsezonowany poziom był we wrześniu około 16 proc. niższy niż w lutym, czyli przed wybuchem pandemii" - wskazał bank.

Dodano, że jej spadek odnotowano we wszystkich działach - największy w kategorii "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej" (-14,5 proc. rdr wobec -16,9 proc. rdr w sierpniu).





W opinii Borowskiego aktywność w budownictwie pozostanie na obniżonym poziomie w najbliższych miesiącach.



"W IV kw. br. i I kw. 2021 r. czynnikiem ograniczającym produkcję budowlano-montażową będzie druga fala pandemii COVID-19, oddziałująca w kierunku dalszego pogorszenia klimatu inwestycyjnego i obniżenia inwestycji przedsiębiorstw" - ocenił. Wsparciem dla tego scenariusza jest utrzymujący się na niskim na tle historycznym poziom wskaźnika koniunktury GUS obrazującego bieżący portfel zamówień firm budowlanych - dodał.

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm BUDOWNICTWO -9,8 15,5 -12,1 -3,5 Budowa budynków -6,3 21,1 -9,5 -5,5 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej -14,5 14,4 -16,9 -0,5 Roboty budowlane specjalistyczne -4,4 10,7 -5,2 -6,4

Bank odniósł się też do wtorkowych danych GUS o sprzedaży detalicznej, która w cenach stałych wzrosła we wrześniu rdr o 2,5 proc. Analitycy zaznaczyli, że dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu do 2,5 proc. rdr wobec 0,5 proc. w sierpniu.

Wyjaśnili, że w kierunku zwiększenia dynamiki pomiędzy sierpniem a wrześniem oddziaływał efekt korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych - w sierpniu br. liczba dni roboczych była o jeden dzień mniejsza niż 2019 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o jeden większa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych była we wrześniu o 1,0 proc. niższa w porównaniu z sierpniem br.