Trudne otoczenie rynkowe nie przeszkadza. Unibep pokazuje to w wynikach

"Wymagająca sytuacja" w branży budowlanej nie wpłynęła negatywnie na wyniki grupy Unibep, która w pierwszym kwartale 2022 roku zanotowała 36-proc. wzrost przychodów i 54-proc. wzrost zysków.

Grupa Unibep odnotowała w pierwszym tegorocznym kwartale 419 mln zł przychodów ze sprzedaży (więcej o 36 proc. rok do roku) oraz 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto (więcej o 54 proc.). Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w 2022 roku przekroczyła 1,7 mld zł, a cały portfel zamówień opiewa obecnie na kwotę 3,5 mld zł.

Tak w liście do akcjonariuszy wyniki skomentował prezes Unibepu, Leszek Gołąbiecki:

- Około 15 mln zł zysku netto (wzrost o ok. 54 proc. rok do roku) przy sprzedaży na poziomie ok. 419 mln zł (wzrost o ok. 36 proc. rok do roku) – takie są wyniki Grupy Unibep za I kwartał 2022 r. Biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie i bezpośrednio wynikającą z tego konfliktu wymagającą sytuację w branży budowlanej uważam, że nasze wyniki są dobre. Mamy solidny portfel zleceń – od drugiego kwartału 2022 do końca roku oraz na lata kolejne posiadamy kontrakty o wartości ok. 3,5 mld zł - napisał prezes Unibepu.

Dodał, że budownictwo to jeden z sektorów, które najmocniej odczuły konsekwencje wojny za naszą wschodnią granicą, co wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności i, co za tym idzie, na wyniki całej Grupy Unibep.

- Prowadzimy aktywną politykę akwizycyjną we wszystkich segmentach działalności – tylko w tym roku, do dnia publikacji raportu, pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 1,7 mld zł - wskazał Gołąbiecki.

Poniżej geograficzne zestawienie przychodów grupy w I kwartale 2021 i 2022 roku:

