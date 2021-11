Trwa budowa kolejki gondolowej nad Soliną

Nad Soliną w Bieszczadach trwa budowa kolei gondolowej i wieży widokowej. Powstały już budynki stacji oraz wszystkie pięć podpór kolei, w tym najwyższa w Polsce, sięgająca 75 metrów. Inwestycja, którą realizują Polskie Koleje Linowe (PKL) ma być gotowa latem przyszłego roku.

Jak poinformowała spółka w środę w komunikacie, trasa przejazdu koleją gondolową będzie miała długość 1,5 km. Jak podkreślono w informacji, w trakcie przejazdu będzie można "oglądać spektakularne widoki na panoramę Bieszczad, w tym Jezioro Solińskie".



Na trasie kolei gondolowej znajdować się będzie pięć podpór o różnych wysokościach. Podpory są już gotowe, w tym podpora nr 3 - licząca 75 metrów i jest to najwyższa podpora kolei linowej w Polsce. Wraz z nią zostały postawione także pozostałe cztery podpory - o wysokości 48, 28, 19 i 17 metrów. Powstały też już budynki stacji kolei linowej.



W kolejnych etapach budowy planowane są prace związane z rozciąganiem liny kolei - dodała spółka.



- PKL stawia na nowoczesne rozwiązania, dlatego podczas montażu i rozciągania liny kolei zostaną wykorzystane wyjątkowe technologie. Za pomocą nowoczesnego i specjalistycznego drona zostanie rozciągnięta pierwsza lina z kevlaru o średnicy 1 mm, za nią kolejno liny o średnicy 3 mm, 10 mm oraz 24 mm. Dopiero po tym etapie zakładana i zamontowana będzie właściwa lina, na której w przyszłości poruszać będą się gondole kolei PKL - podała firma.



Prace te zostały zaplanowane jeszcze na ten rok.



Natomiast w przyszłym roku zaplanowane zostało dokończenie konstrukcji wieży widokowej, prace elewacyjne i wykończeniowe, a także zagospodarowanie terenu ośrodka PKL Solina. Zgodnie z planem ośrodek dostępny będzie dla turystów latem przyszłego roku. Koszt inwestycji to ok. 110 mln zł.



Polskie Koleje Linowe (PKL) to operator turystyczny z ponad 85-letnią tradycją sięgającą 1936 roku, kiedy wybudowana została kolej linowa na Kasprowy Wierch. PKL prowadzą działalność w siedmiu lokalizacjach. Właścicielem PKL jest pośrednio fundusz inwestycji infrastrukturalnych Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR).

