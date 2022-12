Trwają ostatnie przymiarki do budowy nowego odcinka drogi S19

Do wojewody lubelskiego trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentu drogi ekspresowej S19. Chodzi o odcinek od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego - informuje GDDKiA.

Umowę na zaprojektowanie i budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S19 w ramach projektu Via Carpatia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w lutym 2022. Inwestycję realizuje Strabag, a wartość umowy to blisko 391,5 mln zł.

Jak przypomina GDDKiA, inwestycja realizowana jest w systemie projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 miesięcy od jej podpisania opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie przez wojewodę lubelskiego decyzji ZRID.

W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej

„Wydanie tej decyzji umożliwi nie tylko rozpoczęcie budowy, ale także procesu odszkodowawczego dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości przewidzianych pod drogę. Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2025 r.” - podaje GDDKiA.

To odcinek od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Obwodnica, poza dwoma węzłami, jest drogą jednojezdniową i w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię.

„Przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei węzeł Łukowisko, łączący ten odcinek trasy Via Carpatia z autostradą A2, powstanie w ramach realizacji jednego z odcinków autostrady” - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Powstanie sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Ponadto dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Halasy i MOP Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej.

